L’uomo ferito a colpi di pistola in Comasina, 72 ore prima arrestato per droga, ma era già in giro

De Corato “Ferito probabilmente per motivi di spaccio. Magistratura sia più severa come chiede Nordio soprattutto con spacciatori!”

«Leggo dalle agenzie che, ieri sera (domenica ndr), in zona Comasina, un uomo è stato trasportato al pronto soccorso poiché ferito da un proiettile alla coscia. Io mi domando come mai questo uomo, che giovedì era stato arrestato per droga sempre in quella zona (a 10 minuti dalla via dove è stato ferito ieri sera, ndr), sia ancora a piede libero ed in giro per la città? Perché è stato subito rilasciato? La Magistratura, nei confronti di questi malviventi, deve utilizzare pene più severe altrimenti rende inutile il grande lavoro, che è più del loro “semplice” dovere, che le Forze dell’Ordine stanno facendo per fermare e arrestare l’alto tasso di criminali, malavitosi e delinquenti che negli ultimi anni si sono impossessati delle nostre città. Soprattutto nei confronti degli spacciatori, come ha chiesto recentemente anche il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, i Magistrati devono tenere un pugno duro e non rilasciarli subito dopo l’arresto»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sull’italiano di 57 anni, già arrestato per droga giovedì in Comasina, ferito domenica sera da un proiettile alla coscia sempre nella stessa zona.