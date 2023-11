La classifica dei turisti sulle 10 ATTRAZIONI TOP di Milano

La classifica del portale più famoso al mondo per le recensioni turistiche

Le classifiche del portale più famoso al mondo per le recensioni turistiche tengono in considerazione qualità, quantità, attualità, costanza delle recensioni e del numero di visite alla pagina nel tempo. Tutte le attrazioni milanesi nella top ten hanno ottenuto infatti un punteggio di 4,5: ma la ponderazione di tutti gli altri parametri ha determinato questa classifica alla data del 2 novembre 2023.

#10 Navigli

Ad aprire la top ten ci sono i Navigli, uno dei luoghi principi del divertimento di Milano. Su Tripadvisor ha ricevuto 6.321 recensioni.

“Nei giorni scorsi e di nuovo ieri ho percorso molti degli angoli più caratteristici e suggestivi di questo vasto e antico “quartiere d’acqua”. L’attuale sistema di canali scoperti, complesso e ingegnoso oltre che pittoresco, comprende anche la Martesana, in verità un po’ fuori mano; ma comunemente, dicendo Navigli, ci si riferisce al Naviglio Grande, a quello Pavese, alla Darsena e quindi, per traslato, all’intera zona tra essi compresa.

Oggi evocano soprattutto, specie per i giovani, movida e “apericena”, ma i Navigli sono in realtà molto di più e di meglio, vuoi per la loro storia affascinante, vuoi per la cultura, l’arte e le tradizioni sorte lungo le sponde, vuoi infine per i molti scorci incantevoli e sorprendenti – case, androni, cortili, lavatoi – che appaiono quando meno te l’aspetti e che anche ieri mi hanno allietato il cammino. Da visitare al mattino, quando tutto è calmo e rarefatto.” – Fi_decorso

#9 Teatro alla Scala

Al nono posto il Teatro alla Scala, teatro d’opera più famoso del mondo. Ha ricevuto 7.781 recensioni.

“Finora avevo visto il teatro solo dall’esterno, ma adesso sono riuscito a vederlo anche all’interno andando ad assistere alla Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. L’attuale edificio venne costruito dal Piermarini nella seconda metà del settecento in conformità a un decreto dell’imperatrice Maria Teresa e prende il nome dalla chiesa di Santa Maria alla Scala che vi sorgeva prima della costruzione del teatro. E’ sicuramente uno dei teatri più famosi ed importanti al mondo dove da quasi 250 anni vengono ospitati i più importanti artisti nel campo dell’opera, del balletto e della musica classica. L’interno è di una ricchezza impressionante e vale sicuramente la visita.” – Dellangelo54

#8 Terrazze del Duomo

In ottava posizione troviamo le Terrazze del Duomo, un luogo insolito da cui osservare la città dall’alto. Sono 7.126 le recensioni.

“Trovarsi tra le oltre 130 guglie, i vari pinnacoli, le oltre 3400 statue, i gargoyle, è veramente fantastico, come fantastico è camminare sullo spiovente del tetto del Duomo e ammirare lo spettacolare panorama che si gode tutto attorno. Sopra di tutto il tiburio (cui non si può più salire) e, alla sommità, la guglia maggiore, con la Madonnina dorata che protegge Milano e che, vista da qui, sembra piccola, ma che è alta poco più di4 metri.

Un vero spettacolo, particolarmente nelle giornate limpide e verso l’ora del tramonto. Imperdibile per chi visita Milano e per i milanesi.” – Stefano91

#7 Pinacoteca di Brera

Settimo posto per la Pinacoteca di Brera, il museo più importante di Milano. Sono 5.622 le recensioni ottenute su Tripadvisor.

“Se decidi di visitare la Pinacoteca di Brera, devi prepararti a fare un indimenticabile viaggio mozzafiato nel mondo dell’arte. Le sale sono molto ben curate, con i faretti posizionati in modo da esaltare la bellezza delle forme e dei colori di tele dipinte da maestri quali Caravaggio, Raffaello, Tintoretto, Bellini, Mattia Preti, Luca Giordano, Mantegna, Piero Della Francesca, Bramante, Hayez, solo per citarne alcuni. Le tele sono lì, a pochi centimetri da te e tu non puoi che ammirarle e desiderare che il tempo non passi mai.” – calabrisella69

#6 Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore

In sesta posizione c’è la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, la “Cappella Sistina” di Milano. Le recensioni sono 4.570.

“Questo splendido complesso del Cinquecento rappresenta un magnifico esempio della pittura milanese del XVI secolo. È affrescato dalla famiglia Luini, il cui membro più celebre è certamente Bernardino. Il complesso è composto dalla Chiesa e dalla splendida aula delle monache. Una delle cripte è ora i globale nel bellissimo museo archeologico diviso in tre parti: la sezione greca, quella romana e quella alto medievale. Vi sono esposti splendidi gioielli di epoca greca e tre figure di personaggi longobardi (una donna incinta, un mercante e un guerriero) ricostruiti nei tratti in base agli scheletri pervenuti.

Il museo è a pagamento mentre San Maurizio è gestito dal FAI e dai suoi splendidi volontari. Non viene richiesto nulla ma un contributo che ci permette di ammirare questa meraviglia è altamente raccomandabile.” – CLAUDIO149

#5 Piazza del Duomo

Il cuore di Milano si ferma al quinto posto. Piazza del Duomo ha ottenuto 13.862 recensioni.

“Meravigliosamente bella, attorniata da meraviglie, raggruppate tutte in un fazzoletto, dalla Galleria, al Duomo, e tanti altri complessi, la visita e d’obbligo.” – Maurizio C.

“Ogni volta che vengo a Milano, la piazza del Duomo è una tappa fissa ed è sempre un nuovo spettacolo, si scoprono sempre nuovi particolari e ci si torna sempre volentieri.” – Riccardo P.

“È sicuramente la piazza più famosa di Milano ed una delle più conosciute d’Italia. Caratterizzata dall’imponente facciata del Duomo, dalla Galleria Vittorio Emanuele II e dal vicino palazzo Reale, è un luogo sempre affollato di gente e turisti che rappresenta un po’ per tutti il punto d’inizio per la scoperta del capoluogo lombardo. Anche rivista per l’ennesima volta, è una piazza che affascina sempre.” – Massimiliano P.

#4 Castello Sforzesco

La medaglia di legno la prende il Castello Sforzesco. Le recensioni sono 13.593.

“Fu eretto nel XV secolo da Francesco Sforza, sui resti di precedenti fortificazioni medievali e in epoca romana. Ha subito notevoli trasformazioni nel corso dei secoli, restaurato da Luca Beltrami tra il 1890 e il 1905. Architettura fortificata tutto il complesso è articolato all’interno di un recinto quadrangolare su tre cortili con nuclei e organismi differenti. Alla sua realizzazione parteciparono illustri architettii del tempo il Filarete, Bramante, ecc.. Ingresso al castello gratis ma solo all’esterno e nei cortili.” – Salvatore700

“Accoglie al suo interno una quantità di piccoli musei da perdersi (dopo 2-3 ore ancora dovevamo vederli tutti). Non esteso come i Musei Vaticani o gli Uffizi, ma provante. Il castello stesso è splendido, e il percorso museale lo sfrutta perfettamente, permettendo di esplorarne ogni area, da quelle più intime e raccolte a quelle più aperte. Include la Pietà Rondanini, che da sola merita la visita. Il costo è ridicolo, seriamente: pagherete 5 euro e sarete tentati di lasciarne altri 5 di donazione, alla fine, perché sembra davvero troppo poco.” – Francesco_Finucci

#3 Cenacolo

Il gradino più basso del podio è del Cenacolo di Leonardo da Vinci, il capolavoro Patrimonio dell’Unesco. Sono 13.768 le recensioni ottenute.

“Meraviglioso dipinto dell’ultima cena di Leonardo da Vinci nel refettorio dei frati domenicani di Santa Maria delle Grazie. Prenotazione obbligatoria per la visita, consiglio con largo anticipo, poiché si può entrare a scaglioni di 25 persone per 15 minuti per mantenere la temperatura e l’umidità adatta alla conservazione dell’opera nella sala. Nel refettorio di fronte al cenacolo è possibile ammirare l’affresco della crocifissione di Montorfano. ” – Annalisa

“Meraviglioso ed emozionante! Non ci sono parole per descriverlo. Leonardo ha ricreato l’effetto di stare a cena con Gesù e gli Apostoli (i personaggi sono pressoché a grandezza naturale). Tecnica impareggiabile, capolavoro imperdibile (da ammirare almeno una volta nella vita). Consiglio di prenotare con grande anticipo perché è sempre sold out.” – Laura R

#2 Galleria Vittorio Emanuele II

A un soffio dalla vittoria la Galleria Vittorio Emanuele II, il salotto di Milano. Le recensioni su Tripadvisor sono 30.162.

“Lo sfarzo è di grande effetto: l’opulenza nella Milano dell’800 che si ritrova nella sontuosità dei grandi marchi di oggi. Oltre ai negozi che godono di una location esclusiva (in cui certamente non comprerò mai nulla!), questa galleria è un monumento architettonico per le vetrate e lo stile barocco. E nonostante la folla, è un luogo molto piacevole per passeggiare. Le 4 entrate portano a diversi punti di interesse: la prima, la più famosa, affaccia su piazza Duomo. La seconda su via Berchet, che ospita il Ferrari Store e la storica pizzeria Spontini. La terza è su Piazza della Scala che prende il nome dall’omonimo teatro. Infine l’entrata su via Silvio Pellico dove c’è il famoso stemma del toro simbolo della città di Torino. Come porta fortuna, bisogna fare un giro di 360° a occhi chiusi sul tallone del piede destro, sui testicoli del toro. L’usanza è talmente sentita che oramai delle povere parti intime dell’animale è rimasto un solco. All’incrocio delle 4 entrate, al centro dell’ottagono c’è il mosaico con lo stemma di Casa Savoia; accanto ad esso gli stemmi delle 4 città che in epoche diverse furono capitali d’Italia (Milano, Firenze, Roma e appunto Torino).” – FrancescaM

#1 Duomo

Il re delle attrazioni è il Duomo di Milano, che ha ottenuto anche il più alto numero di recensioni: 58.623.

“Il Duomo di Milano è una maestosa cattedrale gotica situata nel cuore della città italiana. È una delle opere architettoniche più belle e importanti d’Italia, che incanta i visitatori con la sua imponenza e la sua bellezza. All’interno del Duomo, la luce filtra attraverso le vetrate colorate e crea un’atmosfera magica e mistica. I marmi policromi delle pareti e del pavimento brillano come gioielli, mentre le sculture e le decorazioni gotiche lasciano senza fiato. La navata centrale è spaziosa e alta, con archi imponenti che sorreggono la volta a crociera. Lungo le pareti laterali, si possono ammirare numerose cappelle e altari, ognuno con opere d’arte di grande valore artistico e religioso. Il transetto, che attraversa la navata centrale, conduce all’abside, dove si trova l’altare maggiore, circondato da statue e decorazioni. Sopra l’altare si erge il grandioso coro ligneo, ornato di sculture e intagli.” – Pierpaolo R.

“Spettacolari le vetrate multicolori che creano un’atmosfera quasi fiabesca.

Altrettanto magnifiche le altissime colonne che sembrano quasi un bosco teso verso l’alto. Per non parlare delle statue, in primis quella di San Bartolomeo, opera di Marco d’Agrate, allievo di Leonardo, nella quale l’Apostolo, martirizzato per scuoiamento, è raffigurato con la propria pelle sulle spalle.” – Stefano91

MILANO CITTA’ STATO