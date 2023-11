Ad Alta Luce Teatro debutta alla regia Vincenzo Romano con il pirandelliano “Uno, nessuno e centomila”

Venerdì 24 e Sabato25 Novembre alle ore 20.30 ad Alta Luce Teatro (Alzaia Naviglio Grande 190, Milano) va in scena “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello, diretto e interpretato dall’attore, cantante e autore Vincenzo Romano.

L’attore campano, poco più che trentenne, ha già all’attivo un percorso importante nei teatri italiani, ricorrono infatti quest’anno i dieci anni dal diploma conseguiti nel 2013 presso all’Accademia dei Filodrammatici.

Numerose le sue interpretazioni al fianco di attori come Marco Baliani, Cesar Brie, NicolajKarpov, Peter Clough, Lucia Calamaro e Mario Perrotta.

Vincenzo, per il tuo debutto alla regia porti in scena un mostro sacro come Pirandello e un capolavoro come “Uno, nessuno e centomila”. Perché hai scelto di misurarti con questa opera?

Ho scelto questo testo perché, per la prima volta, riesco a far incontrare entrambe le mie nature artistiche: quella da attore e quella da cantautore. Queste mie due strade parallele s’incontrano nel mio primo monologo. Uno, nessuno e centomila, oggi, resta ancora spaventosamente attuale sia nei contenuti che nel ritmo, elementi che porterò al centro della mia regia.

Tu infatti sei anche cantante e autore.

Si, suono pianoforte, chitarra e percussioni acustiche e sono un autore di canzoni.

Grande emozione per questo debutto?

Tanta ma ho voluto farmi un regalo per i miei dieci anni di teatro, portando in scena il mio primo monologo che ho pensato come un racconto di parole, musiche e canzoni inedite, suonate e cantate dal vivo, per riscoprire, sotto una nuova veste, il capolavoro di Luigi Pirandello.

Lo spettacolo percorre le vicende del protagonista, Vitangelo Moscarda, alla scoperta della propria autentica identità. Un giorno, accorgendosi casualmente che il suo naso pende verso destra, incomincia a percorrere un viaggio, scoprendo ogni giorno che passa, di non essere, per gli altri, quello che crede di essere. Questo è molto altro in uno spettacolo che prende vita a quasi cent’anni dalla pubblicazione di una delle opere più rappresentative di Pirandello.

Si tratta di una produzione Alta Luce Teatro in anteprima nazionale.

PREZZI: Intero 15€ +2€ tessera associativa – ridotto under 25 e over 65 12€+2€ tessera

INFO e PRENOTAZIONI: cell. 3487076093 – alt@altaluceteatro.com –

www.altaluceteatro.com