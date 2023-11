Sala, meno parole e più fatti, un sindaco deve capire il malcontento della città

Lo scontento sulla gestione di Sala si allarga, irrita l’opposizione, blocca il problema Stadio e SICUREZZA. Accuse di indecisione, di parole vuote che creano estremo disagio.

Lo sfogo viscerale di Piscina (Lega) contro Sala “Nulla da fare, evidentemente il sindaco ha tanto tempo da perdere invece che occuparsi della città. Lo abbiamo notato con il tema dello stadio, visto che col suo costante tergiversare ha accompagnato le squadre alla porta della città, e lo continuiamo a vedere con l’annuncite sulla sicurezza, senza che il Comune abbia mai fatto nulla per migliorarla” E sottolinea Piscina “Il ministro Salvini altro non ha fatto che rispondere alle domande dei giornalisti, ma il sindaco, in evidente difficoltà, si è sentito in dovere di scrivere una spatafiata su Instagram in propria difesa, nel tentativo di giustificare l’ingiustificabile. Anche perché se non si difende da solo, ormai non lo difende più nessuno, neanche nella sua maggioranza. – spiega Piscina – Il sindaco vuole forse un regime dove chi prende la benemerenza è costretto a parlare solo bene di Giuseppe Sala e di come viene gestita la città? …Davvero siamo arrivati al punto in cui nessuno si può permettere di criticarlo? Mi sembra poi palese che la questione stadio e l’insicurezza in città siano dirette responsabilità dell’Amministrazione comunale. Sala per anni ha lasciato in attesa Milan e Inter senza prendere una posizione netta sul Meazza. Anzi, ha addirittura deciso di svolgere la cerimonia delle Olimpiadi invernali 2026 nello stadio, conscio che sarebbe scattato il vincolo urbanistico che avrebbe di conseguenza bloccato ogni progetto. Il risultato è che le squadre stanno scappando dalla città e sia il Comune che i milanesi sono rimasti col cerino in mano. Come pensa di raccontarci che non è responsabile di tale follia? Bene che poi annunci per l’ennesima volta quello che ipoteticamente vorrebbe fare per la sicurezza, ma fino a oggi che fine hanno fatto le promesse di Sala? Dove sono i 500 vigili in più annunciati? Dal 2018 a oggi ci sono 400 agenti della Polizia Locale in meno in organico, come ci ricordano costantemente i sindacati. Come mai la metà dei ghisa rimane costantemente negli uffici? Dove sono le pattuglie nelle ore serali e notturne? Ma ci faccia il piacere caro sindaco… I milanesi sono stufi dei suoi annunci e delle numerose e ridicole giustificazioni. Consiglio al sindaco, invece di mostrarsi sempre nervoso, di prendersi una camomilla, di fare un gran respiro e di pensare ai numerosi malumori interni alla maggioranza che lui stesso ha causato…”

Anche Monguzzi (Verdi) ribadisce “Il Sindaco deve però secondo me capire 2 cose: c’è un fortissimo malcontento in grande parte del consiglio comunale per la non condivisione delle scelte e tantomeno dell’informazione. Quello che ha detto il Sindaco l’altro giorno è assolutamente inaccettabile. C’è un fortissimo malessere in grande parte della città sulle scelte di questa giunta, lo si percepisce chiaramente dalle persone sui tram, nei negozi, dalle lettere ai giornali”.