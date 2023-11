Insegnante mette 10 all’alunno e pubblica la foto sui social

Qualche giorno fa, scorrendo i vari tweet di X, ci siamo imbattuti in un raro messaggio di grande soddisfazione da parte di un professore.

Dani Villacastín, insegnante spagnolo di scuola secondaria, ha pubblicato sulla piattaforma social precedentemente nota come Twitter, la fotografia di un bel dieci, scritto e cerchiato in rosso, assegnato a uno dei suoi studenti. “La gioia di un insegnante nel mettere un dieci a uno studente è impagabile” – ha commentato. Non solo, per rimarcare quanto il suo alunno sia stato bravo, Villacastín ha aggiunto, sotto il voto, l’espressione “¡muy bien!”, sottolineata due volte, sempre in rosso. Accanto all’immagine, l’insegnante ha anche scritto una riflessione che ha riscosso un ampio consenso e una grande quantità di condivisioni, sia da parte dei colleghi che degli altri utenti di X: “Dopo aver corretto metà classe, finalmente! Solo i professori conoscono il piacere di mettere un 10”. In un tweet che ha raccolto oltre quattromila like ed è stato visionato da oltre cinquecentomila persone, Villacastín ha dichiarato molto semplicemente: “Così, senza aiuti né suggerimenti. Io spiego, tu studi, io ti metto alla prova e tu ottieni un 10”. L’insegnante ha inoltre aggiunto che ci sono state “alcune insufficienze (poche), molte sufficienze, parecchi voti alti e qualche voto eccellente”. Villacastín ha notato che la maggior parte dei suoi studenti aveva per lo più commesso errori di disattenzione o di mancanza di precisione, che fanno parte del normale processo di apprendimento e sarebbe quindi stato possibile correggere in seguito, con il progredire dell’anno scolastico. Infine, il docente ha spiegato che, in base alla sua esperienza, i voti migliorano e le sufficienze diventano più frequenti man mano che il corso avanza, mentre le insufficienze diminuiscono. Insomma, una bella testimonianza dal mondo della scuola, che suona come un grande incoraggiamento per tutti gli studenti e tutti i docenti.

Caterina Majocchi – Counselor