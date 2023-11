Euronics-Bruno apre nel nuovo Lifestyle Center di Merlata Bloom

1400 mq circa di superficie e 35 addetti tra negozio e indotto che si candida come punto di riferimento dell’elettronica di consumo nel nuovo centro dello shopping milanese

Euronics-Bruno ha inaugurato il 15 Novembre a Milano il suo 37esimo negozio, il terzo in Lombardia, all’interno del Lifestyle Center Merlata Bloom in via Daimler. Un’apertura dalla grande rilevanza perché Euronics è l’unico retailer dell’elettronica di consumo presente nella nuova destinazione per lo shopping, il food, l’intrattenimento e gli eventi di città e provincia.

Proporre alla clientela un’experience coinvolgente e gratificante all’interno di un negozio dal layout sorprendente, ecco la mission del punto vendita. Chi sceglie Bruno Euronics può contare sulla competenza di 35 addetti, tra personale dell’indotto e nuovi assunti, formati da un articolato percorso formativo che conferma quanto Bruno S.p.A. punti alla cura della clientela.

L’attenzione per i clienti, da sempre fiore all’occhiello della società, beneficia dell’integrazione omnicanale per un’esperienza d’acquisto completa in tutte le fasi del customer journey. Strumenti digitali come sito e App si coniugano con il “pick and pay” che consente il ritiro in negozio degli acquisti online e il sistema di instant message via WhatsApp e telefonico. Nel punto vendita sarà disponibile un personal shopper per un’assistenza dedicata e un’”Area Servizi” per riparazioni e interventi veloci o per il set up di prodotto, mentre Digital Store consentirà ai clienti l’accesso a un catalogo virtuale pressoché illimitato.

In linea con il progetto del mall, il layout dello store – che si sviluppa su 1.400 mq circa – si distingue per il forte orientamento green. Un’attenzione per la sostenibilità che si traduce anche nelle soluzioni individuate da Bruno Euronics per adottare un sistema d’illuminazione che adatta la luminosità sfruttando la luce esterna per contenere i consumi. Un grande spazio verrà inoltre dedicato ai pannelli fotovoltaici plug&play pronti all’uso, selezionati per soddisfare la crescente richiesta di prodotti ad alta efficienza.

“Siamo orgogliosi di inaugurare il nuovo punto vendita di Milano, città meravigliosa dalla grande rilevanza economica” dichiara Claudia Andronico, Co-Amministratore Delegato della società Bruno S.p.A. e Vice-Presidente di Euronics Italia. “L’opportunità di essere presenti all’interno del progetto di Merlata Bloom, che ha una vision fortemente all’avanguardia, rappresenta per noi l’occasione di intercettare i trend più cool per proporre alla clientela un’esperienza d’acquisto veramente innovativa”.

“Vivacità culturale e intraprendenza economica sono da sempre le peculiarità di Milano e di Bruno S.p.A., che da sempre ha investito nel settore dell’elettronica di consumo, fortemente tecnologico, e nella ricerca e sviluppo di servizi altamente innovativi a vantaggio del cliente” commenta il Co-Amministratore Delegato di Bruno S.p.A., Diego Crisafulli.

“Siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura con il fondamentale supporto di Euronics Italia, che ringraziamo”, concludono i due amministratori delegati.

L’inaugurazione del nuovo store è inoltre supportata da una grande campagna promozionale sottocosto su tutte le categorie merceologiche. In negozio sarà possibile trovare anche offerte ideate per il Black Friday.

Informazioni su Bruno S.p.A. Bruno Spa, socio del Gruppo Euronics, ha in totale 37 punti vendita diretti, in Lombardia Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Sicilia e Calabria, e 23 punti vendita affiliati. L’azienda Bruno, fondata nel 1936, nel 2022 ha espresso un fatturato di quasi 400 milioni di euro (Iva esclusa), giro d’affari che la pone al vertice tra le realtà imprenditoriali di elettronica di consumo a proprietà totalmente italiana, oltre che tra i principali player del canale dell’elettronica di consumo.

Informazioni su Euronics Euronics è il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica con un fatturato nel 2022 di 2,26 miliardi di euro (Iva esclusa). Il Gruppo è costituito da 10 imprenditori italiani presenti con oltre 450 punti vendita su tutto il territorio nazionale – a insegna Euronics, Comet e Sme. Una presenza capillare che ha consentito il raggiungimento di una market share di assoluto rilievo grazie alla capacità di ascoltare le persone, avere un dialogo diretto con i clienti e promuovere la loro identità locale. Euronics Italia nasce nel 2001 dall’evoluzione di GET – il consorzio nato dall’unione di importanti rivenditori italiani del settore – e ha attivamente contribuito alla nascita di Euronics International.