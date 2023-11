I racconti di Capitan U 1947: On. Benifei, nessuno mai dirà che la terra è piatta…le sue esternazioni a me paiono solo chiacchiere da bar!

On. Benifei, nella puntata di Quarta Repubblica del 6 novembre scorso, me lo sono appuntato, ho assistito allo “scontro” fra lei e il Direttore di Libero, Daniele Capezzone, dove quest’ultimo non gliele ha certo mandate a dire e, in qualche modo, l’ha strigliata ben bene. Per l’ennesima volta lei ha enunciato che … dire che il cambiamento climatico non è solo colpa dell’uomo è come dire che la terra è piatta, chiosando con l’affermazione: lo dice la scienza!

Ma quale scienza, la sua e di quelli come lei che in Europa stanno facendo di tutto per imporci i loro dogma e distruggerci l’esistenza riempendo le tasche dei manovratori d’oltre oceano e del Governo del Sol Levante. Io non nego il cambiamento climatico, in atto ormai da quasi mezzo secolo, ma la penso come gli scienziati, alcuni Nobel illustri, che affermano esattamente il contrario: anche la loro è scienza, e secondo me più ragionevole e meno interessata della vostra. Oh, ho confrontato le sue ripetute affermazioni con quelle dei suoi colleghi in altre trasmissioni: precise, identiche come una poesia imparata a memoria, come un disco rotto che ripete sempre le stesse note. Ma volete ritornare sulla terra e rendervi conto che non si può continuare a spremere la gente come limoni dal succo inesauribile!? Le vostre teorie per me, enunciate così rifiutando il contradditorio, sono solo chiacchiere da bar, paragonabili a quelle dei tifosi che vedono una sola maglia e tutto il resto non conta. Noi sì che dobbiamo gradatamente migliorare i nostri comportamenti etici in rispetto della natura, ma senza però suicidarci. È giusto non inquinare i fiumi, i mari, impegnarci nella raccolta differenziata, cercare forme di energia alternative da mixare con quelle tradizionali … ma tutto di un botto è da folli!

Il buco dell’ozono si sta chiudendo in modo naturale, come avviene ciclicamente da quando esiste il nostro pianeta, si apre e si chiude, ma questo non viene riportato correttamente o viene attribuito esclusivamente alle politiche di ravvedimento dell’uomo, perché come al solito, alzando la voce, si cerca di far prevalere teorie a senso unico, figlie di una scienza che si auto-elegge unica fonte, unico “verbo”. E anche queste per me sono altre chiacchiere da bar … ma nei bar non incontri solo tifosi, bensì molta gente comune e responsabile.

Mi ricordo da ragazzino a 18 anni che frequentavo a Milano un bar in piazza Frattini, nei pressi del Giambellino, e mi ritrovavo la sera a discutere con i miei amici di quanto accadeva nel mondo. Problemi seri che “urlavano di essere risolti“ e molto simili a quelli di oggi, come le infinite guerre che dilaniano il nostro pianeta. Allora era la guerra del Vietnam, oggi quella tra ucraini e russi o quella tra israeliani e terroristi di Hamas, guerre devastanti dove non esistono ragioni certe se non vittime innocenti come donne, bambini, civili e giovani soldati mandati al fronte a morire. Noi giovani di allora ci rendevamo conto che solo “giocare a biliardo o ascoltare musica da un jukebox” non ci bastava più e ognuno con i propri mezzi doveva impegnarsi con l’intento di migliorarlo questo mondo. Io scrissi e incisi una canzone, era il 1965 … La Vita Del Bar.

Ehi amico, che fai questa sera, ma lascia stare la strada del bar,

per una volta dimentica i giochi, resta a parlare con me, con me.

Vorrei sapere una cosa da te, se sei felice nel modo in cui vivi,

io sono stanco di passare la sera sopra a un biliardo, vicino al jukebox, oh no!

Oh no, la vita del bar ormai non fa più per me,

ho guardato il mondo intorno a me, l’ho trovato stanco di girar,

ha bisogno di noi per non morir, non lo scordar …

Ehi amico, non vedi che nella vita ci sono mille problemi che urlan di essere risolti,

ma finché tu te ne stai in un bar, il mondo di te non sa che far, che far…

…………………

ma finché tu te ne stai in un bar, il mondo di te non sa che far, che far, che far!

Ha capito, On. Benifei, il mondo di me e di lei non sa cosa farsene se non smettiamo di parlare due lingue opposte e non proviamo a trovare un punto di incontro … io le offro la mia disponibilità, ci provi anche lei.

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)