Mobilità, commissioni congiunte Comune e Municipio 4 – Arianna Censi non si presenta. Rosa Pozzani (FI): “E’ un fatto gravissimo.”

La capogruppo di Forza Italia in Municipio 4: ” Al prossimo Consiglio di Municipio 4 chiederò la tempestiva convocazione di un Consiglio Straordinario alla presenza dell’assessore Censi e di ATM. Da regolamento dovranno essere presenti”

Lunedì 13 Novembre si sono tenute le commissioni congiunte Mobilità del Comune e del Municipio 4 presso il Centro Kolbe per ridiscutere il taglio di alcune linee del Trasporto Pubblico Locale, in particolare delle linee 73e 73/, come da avviso pubblicato sul sito del Comune di Milano qui in allegato.

Grandissima partecipazione di cittadini, commercianti e comitati di zona, tutti con l’intento di denunciare i gravi disagi subiti in conseguenza delle modifiche apportate da ATM e Comune alle linee.

Ma nè l’ assessore Censi nè ATM si sono presentati in Commissione.

“Lo trovo un fatto gravissimo” – denuncia Rosa Pozzani, capogruppo in Municipio 4 – “una totale e inaccettabile mancanza di rispetto nei confronti di tutti quei cittadini e quelle cittadine, 200 persone circa in orario tra l’altro lavorativo, che hanno sottratto tempo al lavoro, alla famiglia, ai loro impegni per venire a incontrare l’Istituzione – l’assessorato alla Mobilità del Comune di Milano nella persona di Arianna Censi – che ha creato tanto disagio nelle loro vite a causa della difficoltà di spostamento e dell’ aumento dei tempi di percorrenza causati dalla soppressione di alcune fermate delle linee 73 e 73/.

Capisco che non trattandosi di ciclabili l’assessore Censi non fosse molto interessata al tema, ma tutte quelle persone non meritavano l’attenzione di Palazzo Marino e dell’assessore di Giunta competente?”

I cittadini non si sono incollati all’asfalto della strada, nè hanno imbrattato di vernice alcunchè, hanno richiesto e ottenuto un confronto con l’Istituzione competente, dopo alcuni mesi di modifica del servizio pubblico.

“Mi vergogno” – prosegue Pozzani – dell’arroganza, presunzione e tracotanza che hanno indotto l’assessore Censi a non presentarsi e a non dare alcuna comunicazione per la sua assenza.

Noi amministratori locali siamo stati eletti per risolvere i problemi dei cittadini e il primo passo in questa direzione è ascoltarli dopo che le decisioni prese dalla politica hanno avuto effetti e ricadute sulla vita dei cittadini.

Al prossimo Consiglio di Municipio chiederò insieme ai colleghi di centrodestra la tempestiva convocazione in Municipio 4 di un Consiglio Straordinario alla presenza dell’assessore Censi e di ATM.”

I cittadini dal canto loro fanno sapere di non volersi arrendere a una decisione che definiscono incomprensibile visto l’alto gradimento e utilizzo delle linee 73 e 73/ al posto della nuova M4.