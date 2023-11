Croce Bianca, area C: Consiglio Regionale chiede ingresso e sosta gratis auto volontari

Nella seduta di ieri del Consiglio regionale è stata approvata a maggioranza una mozione del gruppo Fratelli d’Italia, primo firmatario Christian Garavaglia, in cui si invita la Giunta ad attivarsi con i Comuni lombardi per consentire la libera circolazione dei mezzi per il trasporto sanitario semplice sulle corsie preferenziali e all’interno delle zone a traffico limitato.

Nel testo si propone inoltre di ripristinare l’accesso e il parcheggio gratuito nella ZTL come avveniva fino al 2022 alle vetture private dei volontari soccorritori appartenenti alla Croce Bianca di Milano che ha la sua sede all’interno di Area C. “Si tratta – ha sottolineato il capogruppo Garavaglia illustrando il documento – di provvedimenti necessari per garantire l’operatività delle organizzazioni di soccorso nonché di attenzione nei confronti di centinaia di volontari che dedicano una parte cospicua del loro tempo libero al benessere degli altri e il cui prezioso contributo abbiamo potuto apprezzare nel corso della drammatica emergenza Covid.”.

Nel dibattito sono intervenuti i Consiglieri Pietro Bussolati (PD) chiedendo alcune modifiche al testo che non sono state accolte, e Manfredi Palmeri (Lombardia Migliore) che ha chiesto di rinviare il provvedimento in Commissione per approfondimenti, richiesta non accettata dalla maggioranza.