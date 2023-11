CONTEMPORARY THOUGHTS, pensieri e arte del XXI secolo. Inaugurazione il 16 novembre ore 18:30

Artisti italiani e europei raccontano con il loro personale linguaggio la società contemporanea in questo nuovo appunta xmento presso la galleria MIA di via Marsala, 17 Monza dal 16 al 30 novembre. Un mese all’insegna dell’arte e del sociale per l’associazione Monza International Art sempre più seguita da appassionati d’arte, intellettuali e collezionisti di Monza e hinterland. Da giovedì 16 novembre si potranno scoprire opere pop provocatorie accanto a racconti fotografici che ci parlano di popoli e culture diverse. Ancora una volta una mostra di spessore, un percorso espositivo per vivere attraverso l’arte le emozioni della nostra epoca, per riflettere sui veri valori ma anche per scoprire e innamorarci di opere di grande impatto estetico.

In esposizione questo mese Juli RedFox, artista viennese nota per le sue opere vivaci e irriverenti, Fabio Zagolin, fondatore del neotattilismo, Franca Fabrizio con il suo linguaggio pittorico che spazia nell’immaginario, Maria Patrizia Epifania, le cui opere sono imperniate sulla spiritualità. Artisti già noti in galleria propongono nuovi lavori: Andrea Zannella presenta pappagalli e pavoni pop, Paolo Monga un progetto legato al design contraddistinto dal suo iperrealismo. Se da un lato Fabiola Loreline Vizzini immortala e riflette su culture lontane dalla nostra, Tina ArtLab torna a raccontare la sua terra attraverso la materia. Davide Ricchetti, porta un nuovo soggetto michelangiolesco in chiave contemporanea e infine Danilo Facci racconta il movimento con i suoi scatti still life accattivanti e pop. La mostra, a cura della Direttrice Francesca Provetti, sarà inaugurata il 16 novembre alle h.18.30.

Interverrà lo storico e critico d’arte Prof. Giorgio Gregorio Grasso.

Aperture: da martedì a sabato dalle h.15 alle h.19. INGRESSO LIBERO.