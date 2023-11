TURISTICA: Pioniera nell’Economia e Gestione del Turismo Italiano

Oltre trent’anni di Ricerca e Innovazione nel Settore Turistico con SISTUR

TURISTICA – Italian Journal of Tourism è la prima rivista italiana dedicata all’economia, al marketing e alla gestione del turismo. Fondata nel 1991 da Emilio Becheri, si è affermata nel corso di oltre trent’anni come un punto di riferimento per la ricerca in ambito turistico, dal 2023 è diventata la pubblicazione ufficiale della Società Italiana di Scienze del Turismo (SISTUR).

“Il nostro obiettivo principale è quello di presentare articoli scientifici e studi progettuali sul turismo – spiega Fabrizio Antolini, professore di Statistica Economica all’Università di Teramo e Presidente SISTUR – i contributi pubblicati sono caratterizzati da rigore metodologico e da un’attenzione alle innovazioni nel campo, mantenendo un dialogo costante con la letteratura scientifica nazionale ed internazionale. Inoltre l’accurata selezione unita a un processo di peer review assicurano al lettore contributi di alta qualità scientifica condivisibili con la comunità accademica e professionale. La peculiarità di TURISTICA – prosegue Antolini – sta nel suo focus esclusivo sul turismo, rendendola unica nel panorama editoriale italiano. E’ una rivista riconosciuta dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

D – Professore Antolini, come si differenzia TURISTICA da altre riviste accademiche sul turismo a livello internazionale?

TURISTICA si distingue nel settore delle pubblicazioni accademiche sul turismo grazie a un approccio editoriale esclusivo e specializzato. In Italia, è l’unica rivista focalizzata solamente sul turismo, occupando una posizione leader nel dibattito nazionale. A livello internazionale, si differenzia per le sue Special Issues, che permettono un’analisi approfondita di temi specifici, curate da guest editor per garantire specializzazione e rigore scientifico, sotto la supervisione dell’edito in chief. TURISTICA, come rivista scientifica, svolge un ruolo fondamentale nel promuovere la crescita e l’influenza della ricerca turistica sia in Italia che a livello internazionale. Essendo il principale organo di comunicazione della Società Italiana di Scienze del Turismo (SISTUR), funge da piattaforma essenziale per il dibattito e lo scambio accademico nel settore turistico.

D – Come la rivista supporta la ricerca emergente nel campo del turismo in Italia?

TURISTICA sostiene la ricerca emergente nel turismo in Italia agendo come catalizzatore di innovazione e pratica applicata. Si impegna a influenzare sia la comunità scientifica sia le istituzioni, fornendo studi di alta qualità accademica e praticamente applicabili per migliorare strategie e politiche turistiche; mira a essere un ponte tra teoria e pratica, promuovendo la comprensione del turismo come disciplina scientifica interdisciplinare, dal management alla statistica, dalla storia all’archeologia, fino alla pianificazione territoriale.

Quali sono le principali aree di ricerca che TURISTICA intende esplorare nei prossimi anni?

Particolare enfasi sarà data allo studio dell‘overtourisme alle sue ripercussioni sui territori, con un evento s pecifico previsto nel 2024 in collaborazione con ICOMOS Italia e l’Università Mediterranea, per approfondire il tema. Si esamineranno le strategie pratiche per realizzare la sostenibilità nel settore turistico nei territori. In proposito la Sistur ha già organizzato un master (TuSAMP) in collaborazione con il Parco Nazionale del Gargano e l’Università di Foggia nella gestione turistica delle aree marine protette. Un ulteriore approfondimento sarà dedicato ad analisi su come diverse forme di turismo influenzino l’economia locale e lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi, inclusi quelli che utilizzano l’intelligenza artificiale per la gestione delle strutture ricettive. Infine, nonostante una recente minore attenzione, il turismo culturale rimane un settore chiave, è nostro intento valorizzare e promuovere la ricerca che possa stimolare la crescita e l’evoluzione del settore turistico in generale.

D – Quali i punti di chiave del modello editoriale di TURISTICA?

Accessibilità Digitale : essendo una rivista interamente digitale, TURISTICA elimina le barriere fisiche alla distribuzione, consentendo un accesso immediato e globale ai suoi contenuti. L’ Open Access garantisce che tutti gli articoli siano liberamente accessibili a chiunque, favorendo una più ampia disseminazione delle ricerche. Nessun Costo di Pubblicazione : La decisione di non imporre costi di pubblicazione (Article Processing Charges, APC) agli autori riflette l’orientamento non commerciale della rivista e il suo impegno a non gravare finanziariamente sulla SISTUR. Sostegno Istituzionale : il sostegno di enti e istituzioni mantiene il suo modello non commerciale, sottolineando l’importanza di un impegno congiunto per la sostenibilità a lungo termine del suo approccio open access. Collaborazione e Sostegno : la rivista invita a una collaborazione attiva da parte di tutti gli stakeholder per garantire la continuità e l’efficacia della sua missione di diffondere liberamente la conoscenza e sostenere l’innovazione nel campo del turismo.

D – Quali le principali tendenze nel campo del turismo che Turistica sta monitorando?

Vi è un crescente interesse per esperienze di viaggio autentiche e spontanee, spesso influenzate dall’interazione con i social media. La Neuroeconomia sta emergendo come un campo di interesse, con studi che esaminano come le emozioni influenzino le decisioni di viaggio. Lo studio delle relazioni tra l’andamento dei flussi turistici e le variabili economiche significative rimane però centrale, così come l’analisi dell’impatto territoriale del turismo sulla crescita e lo sviluppo dei territori. Il turismo deve essere visto anche come strumento di coesione sociale in particolare per le regioni meno sviluppate, come il Sud Italia. La Disparità Regionale : La rivista, esplorando le disparità nel turismo tra diverse regioni italiane, può contribuire ad un processo di convergenza economica, più che mai necessario per il nostro meraviglioso Paese.

D – Quali prospettive si aprono per la rivista Turistica nel contesto accademico dedicato al turismo?

La proiezione futura di Turistica nel contesto accademico legato al turismo si fonda sull’interazione sinergica tra il contributo della comunità scientifica e il supporto istituzionale. È fondamentale che entità come l’ANVUR, nell’identificare le riviste di classe A di preminente importanza accademica, valutino non solo la qualità complessiva ma anche il contributo distintivo di una rivista nel suo specifico campo di interesse. Per Turistica, ciò implica il riconoscimento del suo ruolo unico nel dominio del turismo. La ricerca applicata assume un’importanza vitale, specialmente in Italia, dove il turismo è un settore cruciale. Con numeri impressionanti come i 436 milioni di presenze turistiche nel 2019 e i 412 milioni nel 2022, anche se l’Italia presenta un potenziale turistico ancora più ampio e parzialmente inesplorato. La vera scommessa per il futuro è saper trasformare le tante località meravigliose che troviamo nel nostro Paese, in destinazioni turistiche

Per realizzare la visione di un turismo come motore economico dell’Italia e individuare linee di policy efficaci, è cruciale adottare un metodo di ricerca rigoroso e innovativo, che SISTUR promuove attivamente. TURISTICA si pone come strumento chiave in questo processo.