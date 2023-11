LEGA: “Ultima Generazione blocca traffico viale Lucania. Da sinistra vergognoso silenzio”

“Anche oggi gli ecovandali di Ultima Generazione, hanno deciso di creare disagio ai lavoratori e cittadini milanesi e non, stavolta in viale Lucania, dove si sono seduti sull’asfalto sbarrando la strada in una delle principali vie d’accesso alla città, rischiando di causare veri e propri incedenti e mandando in tilt il traffico”, interviene Samuele Piscina, Segretario cittadino della Lega e Consigliere comunale di Milano.

“È l’ennesima dimostrazione che a questi figli di papà, che evidentemente non hanno bisogno di lavorare, non interessino i cambiamenti climatici, anche considerando l’inquinamento che hanno causato con il blocco della viabilità. È infatti evidente che la loro intenzione sia solamente arrecare disturbo e disagio ai cittadini lavoratori, agli operatori delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. Bene ha fatto la Lega a presentare una proposta di legge che prevede la reclusione per questi pirla, come si suol dire a Milano, così che comincino a comprendere cosa significhi lavorare e il rispetto reciproco. Non è più possibile che questi delinquenti la passino liscia”.

“Serve chiarezza per arginare questa follia volta solo a creare disagi e a bloccare la città. È incredibile che ancora una volta né il sindaco Sala né alcun membro della Giunta siano intervenuti per condannare questi atti criminali”, conclude Piscina. “Auspichiamo che anche la sinistra, almeno stavolta, intervenga in difesa delle centinaia di migliaia di cittadini che non ne possono più di subire queste prepotenze. Temo però che, come spesso accade, ancora una volta la maggioranza possa schierarsi dalla parte sbagliata, confermando questo vergognoso silenzio sui soprusi che i nostri cittadini sono costretti a subire”.