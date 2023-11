Le ragioni dei COMITATI per ripristino LINEA 73: più di 200 cittadini alla Commissione

Almeno 200 persone alla Commissione consiliare Mobilità, Ambiente, Verde-Animali che si è tenuta al centro Kolbe per la prosecuzione del tavolo di lavoro sulla linea ex 73. “Noi vogliamo il servizio com’era prima, con il ripristino della linea 73 e 73 barrato” è la richiesta dei comitati dei cittadini di Corso XXII Marzo e di viale Forlanini. “La 73 è il mezzo più valido per trasportare la gente dal centro all’aeroporto – ha detto Sebastiano Gravina, presidente del Comitato di quartiere XXII Marzo – chi ha preso la decisione di sopprimerla non conosce il territorio e il suo tessuto sociale. Sul percorso della linea ci sono strutture sanitarie, quattro scuole, tre asili, centri disabili e questa scelta ha danneggiato fortemente anche tutte le attività commerciali”. “È una cosa scandalosa e vergognosa che qui non ci siano i diretti responsabili” ha aggiunto Gravina.

All’incontro erano stati invitati Atm e l’assessore alla Mobilità Arianna Censi, assente per altri impegni. Tante le proteste dei cittadini presenti contro l’amministrazione comunale e contro l’assessore. “La mandiamo a casa”, “Non li voteremo più” sono alcune delle frasi dal pubblico.

“Noi avevamo già fatto una commissione online il 6 settembre, poi ci sarebbe dovuto essere un tavolo di lavoro con termine previsto per novembre, del quale però non abbiamo mai avuto notizie. Quindi abbiamo chiesto una seconda convocazione urgente, perché i disagi dei cittadini che prendono i mezzi sono notevolmente aumentati e peggiorati – ha spiegato a margine Cecilia De Santis del Comitato XXII Marzo – L’assessore Censi e i vertici di Atm che hanno preso questa decisione sciagurata non si sono presentati. Però l’ampia presenza che abbiamo avuto oggi è la dimostrazione del fatto che ci sono parecchi cittadini che sono molto arrabbiati e stanchi di vivere questa situazione. Dopo oggi ci aspettiamo una risposta dall’assessorato e dai vertici di Atm. Noi non ci fermiamo qui, anzi la protesta si sta allargando. Faremo un presidio per quanto concerne la 73 a Palazzo Marino e organizzeremo un secondo presidio sempre a Palazzo Marino ma dove ci sarà il coinvolgimento di tutte le linee perché ci sono anche altre zone di Milano che stanno vivendo la stessa cosa, parliamo della 45, la 66, la 77 e l’88. Staremo sempre più col fiato sul collo all’amministrazione e non molliamo perché siamo convinti che la 73 dovrà essere rimessa”.

Per i cittadini la linea M4 e l’ampliamento della 973 non bastano. “Ci sono corse che saltano e attese infinite” ha spiegato una cittadina. “Le corse della vecchia 73 erano molte più numerose come orari. Adesso con la 973 ce ne sono solo due all’ora. Per noi che abitiamo nell’ hinterland è stato un disastro” ha aggiunto un’altra. “La 73 e la 73 barrata servivano anche i comuni limitrofi di Segrate e Peschiera. Oggi Milano è raggiungibile solo in taxi o con cambio di mezzi, cosa non possibile per le parti più deboli della popolazione. Siamo orgogliosi della M4, ma non capiamo come l’amministrazione non comprenda i disagi. La M4 viaggia parallelamente più a nord, non risponde alle esigenze dei cittadini e non sostituisce i percorsi della 73 e 73 barrata in nessun tratto” ha affermato una cittadina residente a Peschiera Borromeo. Durante la commissione sono stati diversi gli interventi di associazioni, di liberi cittadini e di portatori di disabilità, che hanno spiegato le difficoltà collegate alla soppressione della 73 e al cambio di mezzi.

“Noi siamo con i cittadini, ci muoviamo come loro. Riteniamo sia opportuno il ripristino di una parte della linea – ha dichiarato Davide Borghi, consigliere Municipio 4 – ma, se vogliamo essere realistici, non penso che ci sia possibile il ripristino della 73. I tecnici e l’amministrazione ci dicono che è impossibile per questioni legate al bilancio. Lo scenario migliore è il ripristino fino almeno ai Tre ponti con un interscambio che funzioni veramente con il tram 27 e vedremo se si potrà arrivare altrove, magari fino al parco Formentano e magari più in là”.

“Mi sembra molto chiaro che più di 250 cittadini presenti alle 11 del lunedì mattina dimostrano che questo problema della sospensione della 73 è un problema sentito da un intero quartiere di Milano. Questa amministrazione boicotta questa commissione, visto che l’assessore Censi non si è presentato. E questo dimostra che all’amministrazione non interessano le persone più fragili e gli anziani nel nostro quartiere. Noi continueremo nella nostra battaglia. Continueremo a costo anche di andare sotto Palazzo Marino, sotto la sede di ATM e sotto l’ufficio dell’assessore Censi”, ha dichiarato Alessandro Verri, consigliere comunale della Lega.

Presenti alla commissione, tra gli altri, anche il consigliere comunale della Lega Samuele Piscina e i consiglieri di maggioranza Daniele Nahum, Alessandro Giungi, Filippo Barberis, Simonetta D’Amico ed Enrico Fedrighini, che intervenendo in commissione si è detto favorevole al ripristino della linea 73.

