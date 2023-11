Aggressione M1 Bisceglie, De Corato “Ancora un irregolare aggredisce personale Atm e poliziotti. Comune e azienda in silenzio assordante. Grazie a Polizia non è finita peggio!”

«Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alla dipendente di Atm, leggermente ferita da un uomo del Salvador (irregolare e con precedenti) che venerdì pomeriggio, senza alcun motivo, ha dato in escandescenze ed ha colpito più volte il gabbiotto nel mezzanino della linea 1 di Bisceglie. Non contento, il malvivente, ha provato anche a prendere a calci i poliziotti intervenuti. Ringrazio questi ultimi per essere prontamente intervenuti, evitando così il peggio, ed aver arrestato lo straniero.

Tre venerdì fa, insieme all’Assessore Regionale Romano La Russa e ad altri membri di Fratelli d’Italia, abbiamo deciso di fare un giro sulle linee 90/91 tra le 22 e le 24. Questa linea in particolare, negli orari serali e notturni, è frequentata esclusivamente da stranieri e, la maggior parte di loro, sale senza biglietti e fa ciò che vuole, spesso provocando liti, aggressioni, risse e violenze nei confronti di conducenti/autisti (che svolgono regolarmente il loro lavoro) e anche di passeggeri. Questi lavoratori non sono per nulla tutelati né dal loro Direttore Generale e nemmeno dal Sindaco di Milano che, come sempre, anche dopo il brutto fatto avvenuto venerdì pomeriggio, hanno preferito rimanere in silenzio assordante».

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, sull’aggressione avvenuta in metropolitana a Bisceglie (linea 1) venerdì pomeriggio ai danni dei dipendenti di Atm.