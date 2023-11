Demanio: apre bando per immobili in affitto a 100 euro mese per no profit

Quindici ex negozi ed ex uffici si trasformano in spazi per associazioni e soggetti no profit, in affitto ad un canone fra i 50 e i 250 euro al mese. Lo prevede un bando pubblicato dalla Direzione Demanio e Patrimonio del Comune di Milano.

Gli immobili oggetto della gara si trovano in via Amoretti e via Capuana a Quarto Oggiaro, in via Appennini al Gallaratese, in via De Predis e via Jacopino da Tradate in zona Villapizzone-Cagnola, in via Passerini e via Graziano Imperatore a Niguarda e in piazza San Giuseppe in zona Fulvio Testi. Si tratta di spazi di piccole e medie dimensioni, fra i 40 e 100 metri quadri, inseriti all’interno di quartieri di edilizia residenziale pubblica.

Il Demanio, grazie a un recente Regolamento approvato dal Consiglio comunale, può assegnarli a soggetti no profit tramite bando pubblico ad un canone fortemente ridotto rispetto a quello di mercato. Si applica infatti uno sconto del 70%, a cui si aggiunge un ulteriore -5%, previsto per gli spazi all’esterno della circonvallazione, e un altro -15% per le attività che si rivolgono a persone fragili, disabili, a rischio di esclusione sociale o di discriminazione. Per gran parte degli spazi a bando il canone richiesto è così inferiore ai 100 euro al mese.

“Ogni spazio libero è una risorsa per rispondere ai bisogni espressi dai cittadini e dalle cittadine e un’opportunità per fare nascere attività sociali, culturali, educative e ricreative nei quartieri – spiega l’assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte –. È importante che non restino chiusi e vuoti ma che siano tempestivamente messi a disposizione per promuovere sviluppo, vivibilità e coesione sociale. Le nuove regole che abbiamo introdotto sono funzionali a tale obiettivo. Sulla base alle indicazioni dei Municipi, per ogni immobile sono suggeriti scopi che prevedono un punteggio premiante in sede di gara: in via Amoretti, ad esempio, servono servizi per persone con disabilità, in via De Predis attività di doposcuola e aiuto compiti, in piazza San Giuseppe uno spazio ludico per i giovani”.

Associazioni, cooperative sociali, comitati, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro per partecipare alla gara devono presentare una proposta progettuale di utilizzo per la realizzazione di attività sociali, culturali, sportive, educative e formative come laboratori, sostegno allo studio, consulenze per la cittadinanza. Il bando è aperto fino al prossimo 12 dicembre. Il contratto di locazione sarà di 6+6 anni, mentre la concessione d’uso avrà una durata di 12 anni. I soggetti interessati possono visionare le unità immobiliari secondo un calendario di sopralluoghi pubblicato con l’avviso pubblico sul sito del Comune di Milano.