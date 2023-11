Di recente abbiamo parlato del progetto CONOSCIAMOCI! che ha visto coinvolti alcuni rifugiati e alcuni anziani per favorire l’arricchimento e lo scambio culturale, dando ai rifugiati la possibilità di raccontare la propria storia e al contempo venire a conoscenza delle esperienze di vita dei più anziani tra noi.

Il progetto aveva visto proprio nelle persone della terza età una grande risorsa, meritevole di essere valorizzata mediante il coinvolgimento attivo, proprio in virtù delle esperienze di vita che solo a quella età possono essere state maturate.

Sul medesimo solco si inserisce l’operazione Nonni e Nipoti, un’iniziativa lanciata da Grey Panthers per favorire il dialogo intergenerazionale e far sì che, mediante le proprie esperienze, i “nonni” possano aiutare i “nipoti” a non commettere i propri stessi sbagli, o comunque ad affrontare il proprio percorso con una maggiore consapevolezza di se stessi e di ciò a cui si va in contro.

In tale ottica, Grey Panthers, testata di informazione che predilige una fascia di pubblico più anziana e che negli ultimi anni ha visto aumentare significativamente il proprio numero di utenti, in collaborazione con i Ricercatori dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” ha lanciato sul suo sito il progetto chiedendo a chi fosse interessato di compilare un questionario tramite il quale, sulla base delle risposte dei singoli e dunque del percorso di vita e delle esperienze, verrà in seguito pubblicato uno studio che analizzerà i nessi tra gli stili di vita e le condizioni di salute, con lo scopo di permettere ai nonni di affrontare, anche sulla base di evidenze scientifiche, un dialogo costruttivo con i propri nipoti, promuovendo il dialogo e la creazione anche di un legame solido tra le generazioni.

Massimiliano Castaldo