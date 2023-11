Lega: “Ponte Lambro, Case MM senza ascensore da tre settimane.”

L’inadeguata attenzione della Giunta Sala verso le periferie milanesi si consolida sempre più. In via Vittorini 26, a Ponte Lambro, un intero stabile è da tre settimane senza ascensore.

“Siamo stati raggiunti dalle segnalazioni di diversi inquilini del caseggiato MM, stufi e arrabbiati per le mancate risposte e per le manutenzioni inesistenti” denunciano Emanuela Bossi, consigliera del Municipio 4 e Alessandro Verri, Capogruppo della Lega a Palazzo Marino.

Da tre settimane i condomini sono costretti ad utilizzare le scale. I disagi sono notevoli poiché sono molti gli anziani, con difficoltà motorie, che abitano ai piani più alti.

“Una coppia di anziani è stata costretta a trasferirsi dal figlio, che abita fuori Milano, perché era per loro impossibile andare a fare spese al supermercato e in farmacia.” aggiungono i consiglieri leghisti. “L’anziano soffre di gravi patologie cardiache, ha bisogno di potersi muovere con rapidità in caso di problemi” affermano indignati gli esponenti della Lega.

“Abbiamo segnalato sia a MM che all’Assessorato alla Casa del Comune di Milano. Le risposte sono vaghe e continuano a rimandare l’intervento” proseguono.

“È questa l’attenzione di Sala per le sue periferie? Il Piano Casa tanto esaltato da Maran si schianta poi con una gestione ordinaria del patrimonio abitativo comunale che non è degna di una città come Milano” concludono Bossi e Verri.