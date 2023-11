Make-up invernale: i 5 trend da non perdere

Dal trucco occhi al trucco labbra, fino alle sopracciglia. Questi 5 trend rivoluzioneranno il tuo look!

-L’autunno sta lasciando il passo all’inverno e con l’avvicinarsi delle temperature più fredde, anche i trend legati al make-up cambiano per adattarsi a questa stagione.

Vediamo insieme quali sono i make-up più adatti a questo autunno-inverno 2023/24:

Make-up monocromatici

Per look monocromatici si intende l’utilizzo di colori appartenenti alla stessa palette cromatica su occhi, zigomi e labbra in modo da donare un aspetto armonioso e sofisticato in modo facile e veloce. Gli effetti che si possono realizzare variano da make-up soft-glam fino ad arrivare a make-up look più bold. Gli SkinMate di Mesauda sono perfetti per realizzare questo tipo di look perché possono essere utilizzati sia sulle labbra che sugli zigomi. La loro formula risulta al tatto una crema composta da oli leggeri, che a contatto con la pelle si fonde perfettamente, trasformandosi in una polvere evanescente, dal rilascio colore delicato ma modulabile.

Clean girl look

Continua il trend del “clean girl make-up look” con il quale si ricerca un’estetica quanto più naturale possibile che possa esaltare l’incarnato donadogli luminosità. Per ricreare questo look bisogna enfatizzare gli zigomi con un leggero accenno di colore, così da conferire all’incarnato un aspetto sano. Sugli occhi basterà applicare del mascara e un leggero eyeliner o matita, mentre sulle labbra la parola d’ordine è lipbalm. Gli Hydramorphosis, ad esempio, sono perfetti per idratare le labbra lasciando un velo di colore. All’interno presentano peptidi che stimolano il collagene e restituiscono alle labbra volume, idratazione e compattezza.

Per ottenere un make-up effetto naturale non dobbiamo dimenticarci della cura della pelle. Infatti, in questo trend si inserisce anche MesaudaSkin, la nuovissima linea di Skincare di Mesauda, dedicata alla detersione. I prodotti sono formulati con prebiotici di origine naturale e attivi specifici per ogni tipologia di pelle che rispettano e mantengono in equilibrio il microbiota cutaneo, esaltando la naturale bellezza dell’incarnato.

Eye-liner grafico

Lo sguardo diventa elettrico in questo autunno-inverno 2023/24. Sì a linee geometriche e effetti grafici sugli occhi volti a incorniciare lo sguardo! L’intramontabile eye-liner è lo strumento per esprimere la propria personalità attraverso linee decise o più morbide. L’Inkliner è perfetto per creare effetti grafici ultra precisi e rilascia un nero opaco incredibilmente intenso.

Holo Make-up

Gli ombretti dall’effetto metallizzato tornano ad essere il must della stagione, perfetti per ricreare un effetto olografico sulla palpebra. Per realizzare look brillanti e ricchi di glitter, dall’effetto “wow” sono perfetti i Galactic Shadow, gli ombretti liquidi duochrome di Mesauda che presentano texture bicolore che mutano a seconda della luce. Brillare non è mai stato così facile!

Sopracciglia decolorate

A finire le bleachedeyebrows, ovvero le sopracciglia decolorate, uno dei must beauty del momento. Donano carattere al viso e sono perfette per esaltare ogni tipo di make-up occhi.

Silvia Mance

Consulente Beauty