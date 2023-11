LEGA: “Crolla soffitto in scuola Via Tabacchi, vergognosa malagestione di Sala

“Siamo di fronte all’ennesimo caso di mancata prevenzione e manutenzione delle scuole a Milano. Oggi il tetto dell’edificio contenente la scuola secondaria di primo grado e l’Istituto Magistrale Statale Agnesi di via Tabacchi 15/17 è letteralmente crollato sopra una classe”, denunciano Samuele Piscina, Segretario provinciale Lega Milano nonché Consigliere comunale e metropolitano di Milano, e Andreana De Franceschi, Consigliera di Municipio 5.

“È mera fortuna se nessuno si è fatto male poiché il distaccamento dei calcinacci è avvenuto tra la nottata e le prime ore della mattina, quando nessuno era in classe. Il soffitto è letteralmente crollato sopra i banchi dei ragazzi a causa di infiltrazioni provenienti dal tetto ammalorato, per il quale ci poniamo il dubbio di quanto sia sicuro nelle parti che non hanno subito il crollo. Le classi sono state necessariamente spostate ai piani inferiori. Proprio in quell’edificio la manutenzione ordinaria spetterebbe al Comune di Milano attraverso MM e la manutenzione straordinaria a Città Metropolitana. Evidentemente, nessuno dei 2 enti è intervenuto, creando un problema di sicurezza ingiustificabile. Se fosse accaduto durante l’orario delle lezioni, oggi parleremmo letteralmente di morti e feriti ed è inconcepibile in una città come Milano nel 21esimo secolo”.

“La manutenzione degli edifici cittadini fa acqua da tutte le parti e non si dia la colpa agli eventi atmosferici! Infatti, sono più di 300 le segnalazioni scolastiche rimaste a oggi inevase, né più né meno di quante fossero la scorsa estate prima del diluvio. Anzi, se fosse stata precedentemente svolta la manutenzione, come dovrebbe essere nella normalità delle cose, probabilmente il nubifragio non avrebbe avuto particolari ripercussioni sugli edifici, tanto che nel 95% dei casi l’evento atmosferico ha solo aggravato una situazione già presente. Ritengo folle che il Comune abbia ridotto i fondi della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici con una situazione già drastica come questa!”.

“È davvero vergognoso come il Comune di Milano e Città Metropolitana, che vedono entrambe alla loro guida la sinistra e il Sindaco Sala, non facciano quasi nulla per migliorare la sicurezza nelle scuole, dove i nostri ragazzi e i bambini dovrebbero sentirsi al sicuro e invece, costantemente, rischiano di finire in ospedale o, peggio, all’obitorio. Dobbiamo davvero avere paura di mandare i nostri figli in classe? Chiediamo al Sindaco di relazionare in aula e d’implementare i fondi”, concludono i 2 esponenti leghisti, “poiché sono convinto che la priorità non siano le piazze tattiche, ma la sicurezza degli studenti e del corpo docente”.