De Corato: Milano di Sala disastro, non è chiacchiericcio

“Oggi (ieri ndr) il capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia ha perso una buona occasione per tacere, ed ha difeso l’amico Sala da quello che considera, nei suoi confronti, un ‘chiacchiericcio diffuso, stupidamente ipercritico’. Visto e considerato anche il fatto che, lo stesso capogruppo, ha affermato ‘il consiglio non richiesto che mi permetto di dare’. Vorrei ricordare a Majorino che a Milano, negli ultimi 4 anni, i furti e le rapine sono aumentate del 50%, ogni 2 ore avviene un piccolo reato e numerose persone dello spettacolo, da Briatore a Chiara Ferragni fino a Elenoire Casalegno e Corrado Tedeschi, hanno denunciato con video ciò che gli è successo di recente in quartieri centrali della città. Infine, il Sole 24 Ore, recentemente ha classificato il capoluogo lombardo come città più pericolosa d’Italia. Questo, a suo avviso, è ‘chiacchiericcio diffuso, stupidamente ipercritico nei confronti del sindaco e della sua squadra’? Per non parlare degli alberi che, successivamente ad ogni pioggia, cadono in città come se fossero birilli. Da quando abbiamo l’assessore al verde Elena Grandi, che è un’ambientalista doc, e il sindaco green non ne sono mai caduti così tanti. Per non parlare poi degli incidenti mortali sulle strade, soprattutto di ciclisti, dovuti a queste assurde e inadeguate ciclabili che hanno stravolto negativamente l’assetto stradale di Milano. Da quanto Majorino è diventato capogruppo dell’opposizione in Regione Lombardia, la Giunta Fontana può dormire su 7 guanciali, perché non si sente mai eccezion fatta per qualche sparata delle sue come quella odierna”. Lo dichiara Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, in merito alle dichiarazioni del consigliere Pierfrancesco Majorino sulla Giunta Sala.

