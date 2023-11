Accordo Albania-Italia: Rama “Aiutare l’Italia non è di sinistra, né di destra, forse è solo semplicemente giusto».

“La sinistra italiana è qualcosa di incredibile: dice le stesse cose della destra in Albania e non a caso fanno la politica di quelli che non vincono mai. Il Pd è un partito perso: sono pazzi”: così a Simone Canettieri su Il Foglio il premier albanese Edi Rama Rama dà una notizia che praticamente tutti ignoravano finora: «Io e Giorgia abbiamo informato la presidente Ursula von der Leyen». «Se avessimo fatto qualcosa di non accettabile pensa che Bruxelles ci avrebbe lasciato in pace? Secondo lei non sarebbero intervenuti per martellarci sulle cose che non andavano bene?». E afferma: «Per noi è un rapporto stretto con finalità strategiche, quello con l’Italia. Se l’Albania chiude questa intesa oggi, l’intesa rimarrà agli atti, nella storia. Fa parte dell’investimento su una amicizia. Non è uno scambio».

Rama al Foglio: il Pd non ha imparato nulla da Giorgia Meloni

«Io seguo la politica italiana e l’opposizione non si fa così – prosegue Rama nell’intervista al Foglio continuando a ridicolizzare il Pd – Quando ero io all’opposizione, nel mio Paese, ho capito che se volevo vincere non dovevo saltare su ogni argomento senza mai arrivare al risultato. Un’opposizione che fa solo questo non riesce poi a funzionare. Il Pd non ha imparato nulla da Giorgia Meloni», prosegue. Il cancelliere tedesco del Pse Scholtz «sta cercando di fare gli stessi accordi di Meloni. Ma dove vivono? Scholz e i tedeschi non sono contrari al nostro memorandum, e sto parlando della Germania. Anche Bruxelles non è contraria». La migliore assicurazione per Giorgia Meloni è questo Pd? «Vuole sapere cosa dico spesso a Giorgia? – risponde il premier albanese – Con queste opposizioni, puoi cadere solo per i tuoi errori. Loro non ti faranno cadere mai».

L’intervento del premier albanese da Del Debbio

Giovedì sera il premier albanese, intervistato da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Retequattro, ha ribadito la sua posizione. «Io dico che forse non è di sinistra essere d’aiuto all’Italia in questo modo, dire accogliamo anche noi qualche migliaio di immigrati, ma non è neanche di destra in Albania, perché in Albania è la destra dice le stesse cose: non è di sinistra, né di destra, forse è solo semplicemente giusto». (fonte Il Secolo d’Italia)

https://www.secoloditalia.it/2023/11/rama-il-pd-e-un-partito-di-pazzi-la-von-der-leyen-era-informata-del-mio-accordo-con-giorgia/