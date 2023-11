Terapie domiciliari: dermoforesi e dermodinamica

Dopo anni di ricerca, sono state messi a punto strumenti sicuri e semplici che consentono ai pazienti di effettuare da soli e senza alcun pericolo terapie dermatologiche e tricologhe domiciliari. Le terapie locali domiciliari più veloci ed efficaci per la cura della pelle e dei capelli sono la Dermoforesi e la Dermodinamica.

La Dermoforesi viene eseguita con la Tecar Terapia, un apparecchio che veicola i principi attivi attraverso la cute sfruttando l’azione di un campo elettrico, provocato da due elettrodi di carica opposta, sul manipolo a contatto con la cute. E’ una tecnica semplice che si effettua a casa propria e che richiede solo 15 minuti di tempo in qualsiasi momento della giornata, permettendo di concentrare le sedute in pochi giorni e evitando di recarsi presso l’ambulatorio medico. Non lascia la pelle e i capelli sporchi perché al termine del trattamento si lava immediatamente la parte trattata.

La Dermoforesi permette di ottenere risultati terapeutici veloci e duraturi grazie al suo meccanismo di azione. Elimina i rischi degli effetti collaterali provocati dall’applicazione dei principi attraverso la pelle, come arrossamento, irritazione e fotosensibilizzazione. Le controindicazioni assolute di questa terapia sono per i portatori di pace-maker, gravidanza in atto e protesi metalliche. La Dermoforesi è combinabile con qualsiasi altra terapia sistemica, svolgendo il suo effetto come la tradizionale terapia locale, e può essere integrata con la Dermodinamica, mediante l’utilizzo, sempre domiciliare, di lampade a LED.

La Dermodinamica è un trattamento che prevede l’impiego di sistemi LED, dispositivi medici ad alta affidabilità e privi di effetti collaterali che emettono luce rossa e luce blu. Agiscono in modo profondo sulle cellule della pelle e dei capelli, ottenendo un effetto di biostimolazione e biomodulazione. I protocolli terapeutici vengono calibrati su ogni singolo caso e patologia e l’efficacia è fortemente amplificata dall’applicazione di principi attivi specifici, non farmacologici, che interagiscono con la luce emessa. Le patologie che possono essere trattate con la luce a led sono l’alopecia areata, l’alopecia androgenetica, il defluvium telogenico, la dermatite seborroica, l’acne, l’eczema, il ringiovanimento cutaneo e il fotoinvecchiamento patologico. La Dermodinamica è particolarmente indicata anche per la dermatologia estetica, dimostrandosi una terapia efficace e comoda per trattare l’invecchiamento cutaneo, le macchie della pelle e la couperose.

I vantaggi della Dermoforesi e della Dermodinamica sono ben documentati da numerosi lavori scientifici e dall’uso delle due tecniche già da molti anni.