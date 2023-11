Regione, assessore Fermi: premio ricerca, fondi per borse di studio in Usa

“L’idea quest’anno è che il 70 per cento delle risorse del premio rimarranno in Lombardia e l’idea che abbiamo condiviso anche con i due vincitori è quella di investirle in borse di studio collegate alla ricerca sulle scienze della vita. Quindi la volontà è quella di creare collegamento tra la Lombardia e i centri di ricerca americani in cui lavorano entrambi i due ricercatori per creare una partnership. Lo faremo attraverso delle borse di studio o collegate all’università o ai ricercatori universitari che avranno quindi la possibilità di conoscere e di scambiare informazioni con elementi più importanti in tema di ricerca”. Lo ha detto Alessandro Fermi, assessore regionale all’Università, ricerca e innovazione, a margine della consegna del premio ‘Lombardia è Ricerca’ al Teatro alla Scala

