Lega: “Scuole del Municipio 4 lasciate al freddo il Comune batta un colpo”

“Sono ormai 10 giorni che riceviamo segnalazioni dalle scuole del Municipio 4 di malfunzionamenti negli impianti di riscaldamento” Così Emanuela Bossi Consigliere del Municipio 4 e Alessandro Verri Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. “Abbiamo segnalato prontamente al Comune i disservizi ma ancora nessuna risposta. Abbiamo quindi protocollato un’interrogazione a risposta immediata all’assessore Scavuzzo. Riteniamo che sia impensabile lasciare i nostri bambini al freddo e così tutto il personale scolastico. Le segnalazioni riguardano molte scuole tra le quali la scuola elementare di Via Ravenna 15, Via San Dionigi, Via Tito Livio. Ci stupisce come il comune di Milano sia completamente disinteressato e non intervenga, ma purtroppo orami siamo sempre più abituati a questo triste lassismo che va a discapito dei nostri cittadini.”

