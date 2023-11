I racconti di Capitan U 1947: quante scritte sui muri e sui metrò… troppa violenza, vandalismo e poco amore

Guerra e violenza nel mondo, ognuno dà la sua interpretazione. Una certa politica nazionale ed internazionale ci marcia sopra ideologicamente, a prescindere, e concorre a gettare benzina sul fuoco. Voglio, però, concentrarmi solo sulla nostra Italia e mi accorgo tristemente di essere in difficoltà con me stesso e con i miei principi … io, che da una vita mi batto per la pace, l’amore e il rispetto reciproco, provo una rabbia interna e, per me inaspettato, un crescente livore per una certa “sinistra” all’opposizione … sinistra, scritta da me tra virgolette perché ben poco ci azzecca con la vera sinistra relegata ormai da tempo in un cantuccio … Ma come si fa a protestare sempre su tutto e su tutti senza mai provare ad offrire una proposta alternativa intelligente, concreta ed attuabile!? Gran parte del popolo italiano viene considerato deficiente e culturalmente impreparato: ha votato il “nulla”! … Analizzando questo “nulla”, e confrontandomi con gli amici e gran parte dei lettori che mi seguono, ottengo, al contrario, delle risposte positive dalle persone meno abbienti che si sentono confortate nel trovarsi a fine mese qualche euro in più nelle buste paghe. Appare evidente poi, dai dati ufficiali forniti e facilmente riscontrabili, anche un boom di posti di lavoro a tempo indeterminato, aumentati rispetto al saldo dello stesso periodo del 2022, e, infine, affiora un po’ meno di ansia per il futuro, pur se il senso di sicurezza continua a affievolirsi per i problemi “noti a tutti” e per il crescente disagio, per non dire “fastidio,” emergente proprio per i continui messaggi apocalittici e la frastornante “caciara” causata da chi appare capace solo di accusare: insomma, sono stufi sia destra sia sinistra, per non dire altro!

A volte ripenso con nostalgia a quando, appena diciottenne, arrivai a Milano nel 1965. Era stata inaugurata da poco la prima Metropolitana e il flusso delle persone era ordinato e gioioso: il progresso avanzava offrendo comodità e prospettive future incoraggianti. Qualche scritta appariva già sui muri o sui marciapiedi, ma era un bisogno di esternarsi positivamente, magari con messaggi d’amore dedicati alla persona a cui si voleva bene. Non c’era paura che nella confusione ti rapinassero facilmente e regolarmente, c’era più fiducia nei confronti del tuo vicino di posto, seduti o in piedi, magari anche con la possibilità di qualche incontro piacevole. Pieno di entusiasmo trasformai queste mie sensazioni in una canzone che solo dopo molti anni realizzai per inserirla fra le 10 piccole grandi storie dedicate al nostro caro pianeta terra: Scritte sul metrò.

Quante scritte sul metrò, quante storie che non so

chissà se c’è qualcuno che indossa adesso come me

quel velo d’infelicità che è della nostra realtà,

vorrei gridare sul metrò senza pietà …

… vorrei gridare sul metrò senza pietà…

I’m looking for love, in cerca d’amore,

I’m looking for love in cerca di chi

un attimo avrà per me, un gesto, una parola, che sia una sola …

Quanti io in un metrò a cui parlare non potrò,

ma se il qualcosa che vorrei fosse lì davanti agli occhi miei,

quella ragazza, o chi lo sa, la prossima che salirà,

un cartello metterò, si leggerà…

I’m looking for love, in cerca d’amore,

I’m looking for love, in cerca di chi un attimo avrà per me …

I’m looking for love, in cerca d’amore

I’m looking for love in cerca di chi

un attimo avrà per me, un gesto, una parola, che sia una sola

I’m looking for love…

… In cerca di chi

un attimo avrà per me …

I’m looking for love, in cerca d’amore,

I’m looking for love, in cerca di chi

un attimo avrà per me, un gesto, una parola, che sia una sola

I’m looking for love

I’m looking for love …

Ormai lo sapete, come la maggior parte degli artisti, io sogno spesso … ed anche ad occhi aperti. Solo così riesco poi a trasformare questi sogni in canzoni e in racconti. L’ultimo mio sogno è di qualche giorno fa, un tuffo nel passato proprio ai tempi di quando avevo 18 anni, a quel giorno che, essendo da poco arrivato a Milano da Torino, salivo per la prima volta su un metrò indossando il cartello dove avevo scritto per gioco, e, per una scommessa con un mio amico, “I’m looking for love”. La gente mi guardava con curiosità e qualcuno mi sorrideva, in particolare una ragazza molto bella con i capelli lunghi neri, probabilmente non italiana, che veniva verso di me … quando … mi sono svegliato improvvisamente … oh, mi aveva rubato il cartello … Ma, Sindaco Sala, anche nei sogni!?…

Capitan U 19547

(alias Umberto Napolitano)