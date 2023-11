Geronimo La Russa nominato nel CdA del Piccolo Teatro. I commenti di Sgarbi e Sala

Geronimo La Russa nominato nel CdA del Piccolo Teatro Il commento di Vittorio Sgarbi: “Esemplare conduzione dell’Aci. Apprezzabile la scelta di Sangiuliano” Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi commenta la nomina di Geronimo La Russa nel cda del Piccolo Teatro di Milano. “Conosco Geronimo La Russa e ne ammiro l’esemplare conduzione dell’Automobile Club d’Italia. Per questo ritengo che l’indicazione del ministro Sangiuliano sia apprezzabile ed espressa con piena convinzione e totale autonomia” Il commento di Sala “Ho ricevuto tanti messaggi di una protesta un po’ sommersa rispetto alla nomina di Geronimo La Russa nel cda del Piccolo Teatro, però torniamo un po’ al solito punto: c’è una parte della sinistra milanese che fa un po’ del brontolio e un po’ di distinguo la sua cifra. Ma finché c’è Giuseppe Sala che fa da parafulmine dell’universo mondo si va avanti. In politica bisogna esprimere idee ma la cosa più importante è vincere. Se non si vince poi succede quello che stiamo vedendo. Nel Paese c’è un’occupazione da parte del centrodestra in tutti i ruoli. Stiamo attenti perché tre anni sono lunghi ma passeranno anche. O si trova una formula per essere veramente coesi, e non sempre a cercare i distingui. Noi facciamo più fatica a essere compatti quando c’è il momento di decidere e questo è estremamente pericoloso”.

