Danio Manfredini al Gerolamo con DIVINE

Teatro Gerolamo venerdì 10 e sabato 11 novembre ore 20 Danio Manfredini in DIVINE liberamente ispirato al romanzo di Jean Genet Notre Dame des Fleurs Per la prima volta al Teatro Gerolamo Danio Manfredini in un reading liberamente ispirato a Notre Dame des Fleurs, romanzo d’esordio di Jean Genet. Una sceneggiatura cucita sulla vita di Divine, un ragazzo il cui nome, prima di decidere di scappare di casa per condurre una vita da travestito, è Louis. Ai margini della società parigina, bieca e delinquenziale, l’incontro con il ladro Mignon e con l’assassino Notre Dame des Fleurs segnerà un punto di non ritorno per questa esile e seducente “creatura” del grande autore francese Jean Genet. La voce e i disegni del più volte premio Ubu, Danio Manfredini, in un esplicito Storyboard. Una scrittura che nasce dal romanzo di Jean Genet “Nostra signora dei fiori” scritto nel 1943 nel periodo che Genet passò in carcere a Parigi. Nel romanzo il protagonista è lo stesso autore colto nell’universo carcerario fatto di celle, corridoi, compagni di sventura. Genet prende ispirazione proprio dalle presenze intorno a lui per dare vita ad una storia inventata. Dalla complessità del romanzo ho estratto un ramo che è la storia di Divine, al secolo Louis Culafroy, un ragazzino che scappa di casa per condurre a Parigi una vita da travestito. L’incontro con Mignon, un ladruncolo, e l’incontro con Nostra Signora dei Fiori, un giovane assassino, segneranno in maniera indelebile la vita di Divine. Durata spettacolo: 60 minuti senza intervallo

ORARI: feriali ore 20 PREZZI: da 12 a 30 € INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI

uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria 02 45388221

biglietteria@teatrogerolamo.it <mailto:biglietteria@teatrogerolamo.it> –

info@teatrogerolamo.it <mailto:info@teatrogerolamo.it> –

www.teatrogerolamo.it <http://www.teatrogerolamo.it>

TEATRO GEROLAMO

Piazza Cesare Beccaria 8