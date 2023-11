Monza, personale San Gerardo in giardini Villa Reale contro stress lavorativo

Per abbattere lo stress lavorativo i dipendenti dell’ospedale San Gerardo di Monza si sono immersi, per un’ora nella natura a diretto contatto con la terra, con l’acqua, con le piante e gli alberi monumentali dei Giardini della Reggia di Monza. I lavoratori hanno così potuto sperimentare esperienze differenti di mindfulness-immersione nel Roseto e delle serre degli agrumi antichi della Villa Reale. I sei incontri sono stati organizzati dal Consorzio per la Villa e il Parco Reale di Monza, nell’ambito del bando Scienza Viva, in collaborazione con ReGiS – Rete dei Giardini Storici e Rete degli Orti Botanici della Lombardia, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e la Medicina del Lavoro e la Psicologia Clinica. L’iniziativa rientra nel Bando Scienza Viva, WP5: “Giardini come luogo di benessere”; progetto co-finanziato dal MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito delle Iniziative per la Diffusione della Cultura Scientifica. “Il Progetto, in collaborazione con la Fondazione IRCCS a favore dei dipendenti del San Gerardo – spiega Giuseppe Distefano, Direttore Generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza – è stato supportato concretamente dal Consorzio che ha messo a disposizione una parte delle risorse ricevute dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) grazie ai fondi previsti dalla Legge 29 marzo 1991, n. 113, modificata legge 10 gennaio 2000, n. 6 “ Iniziative per la diffusione della cultura scientifica”. L’esperienza è in fase di valutazione da parte dei referenti della Medicina del Lavoro e di Psicologia Clinica e sarà un modello per lo sviluppo di progetti futuri del Consorzio a favore di nuovi gruppi di destinatari: bambini, giovani, studenti, cittadini, persone fragili ma anche semplici visitatori che potranno trarre benessere psicofisico da questi innovativi percorsi diavvicinamento alla natura con altri sguardi”. “Con questo progetto, di cui ringrazio il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza – sottolinea il Presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Claudio Cogliati – desideravamo migliorare le condizioni di benessere psicofisico dei nostri lavoratori che negli ultimi anni sono stati chiamati ad affrontare un’emergenza di enorme portata che ha avuto ripercussioni sui carichi di lavoro, sulla stanchezza fisica e sulla salute psicologica”.

