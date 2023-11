Modifiche trasporto pubblico locale, la mobilitazione per il ripristino delle linee 73 e 73/ prosegue

La protesta, fa sapere il Comitato di cittadini residenti in Corso XXII Marzo e viale Corsica, attraverso un volantino, dopo i cortei per strada giunge nuovamente nelle sedi Istituzionali: Lunedì 13/11/2023 alle ore 11 presso il Centro Kolbe di viale Corsica le commissioni mobilità del Municipio 4 e del Comune di Milano si raduneranno in forma congiunta per ascoltare i cittadini.

Al fianco dei cittadini nella loro legittima protesta ancora una volta Rosa Pozzani, capogruppo di Forza Italia in Municipio 4, impegnata a dar voce ai cittadini che protestano per i tagli che l’amministrazione comunale ha operato su molte linee di superficie del trasporto pubblico locale, in particolare sulle linee 73 e 73/.

“Non è accettabile” – afferma Rosa Pozzani – ” vedere aumentare il costo del biglietto ATM e contemporaneamente vedere tagliare i servizi in presenza di utili realizzati dalla controllata del Comune che gestisce il trasporto pubblico locale.

L’attuale giunta sta portando avanti una ottusa politica di sinistra: il sindaco che ha aderito al partito dei Verdi, dice di voler colpire il mezzo di trasporto privato favorendo l’uso dei mezzi pubblici ma contemporaneamente aumenta ripetutamente il prezzo del biglietto ATM e taglia linee ATM storiche e utilizzatissime.

Come se non bastasse – prosegue Rosa Pozzani – restringendo strade, allargando marciapiedi e togliendo parcheggi in favore di ciclabili utilizzate da un numero esiguo di cittadini, crea ingorghi che generano altro inquinamento e in cui restano intrappolati anche i mezzi pubblici.

Togliendo mezzi pubblici, eliminando alcune fermate, facendo finta che il tragitto e gli orari di funzionamento della metropolitana M4 siano esattamente sovrapponibili a quello delle linee 73 e 73/, ignorando le numerose proteste che ormai si levano da ogni parte, persino da quei comitati di zona che storicamente sono vicini alla sinistra, si colpiscono quelle fasce di cittadinanza più fragili costrette a usare il mezzo pubblico senza avere alternative, a lunghe attese alle fermate, a lunghi spostamenti a piedi e ad altrettanto lunghi tragitti dovendo ora prendere più di un mezzo per sostituire il bus 73, unico collegamento capillare e diretto tra i quartieri oltre Linate e il centro di Milano.”

A fronte di nessun miglioramento della qualità dell’aria, la politica dell’assessore Censi ha nella pratica causato non pochi disagi e un intollerabile allungamento dei tempi di percorrenza negli spostamenti dei cittadini che, esasperati, hanno deciso di non subire passivamente.

“Al loro fianco”, promette Pozzani, “continuerò a chiedere a gran voce il ripristino ex ante delle linee modificate”.