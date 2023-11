Taxiblu, per migliorare servizio fondamentale gestione dei turni

“Un aspetto che in questo periodo anche di acceso dibattito sulla “questione Taxi” poco o niente è stato considerato, ma che ricopre un ‘ importanza notevole è quello relativo alla gestione o meglio razionalizzazione dei turni. Aspetto che in realtà qui a Milano da alcuni mesi, dal giugno scorso, invece abbiamo affrontato innanzitutto con una semplificazione dei turni ordinari”. Lo afferma Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040 il più grande radiotaxi di Milano- Turni parte di “un pacchetto” di misure prese a suo tempo in accordo col Comune, unitamente al bando per le collaborazioni famigliari e all’ attivazione più “snella” dei turni liberi in occasioni particolari, con lo scopo di gestire al meglio il servizio e tararlo sulle reali necessità del momento. È chiaro che ad oggi ad esempio, al netto delle auto bianche circolanti, sui turni notturni vi siano maggiori criticità. Dovute perlopiù non alle carenze in sé di mezzi potenzialmente disponibili ma al fatto che ad oggi, rispetto anche solo a 5 anni fa, la situazione legata alla sicurezza incida non poco nella scelta del turno da parte dell’operatore. Ed è una situazione sulla quale il contesto evidentemente incide e condiziona il servizio e sulla qualità del lavoro”.

