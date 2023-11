Milano, tentato furto a vip, De Corato: «Dopo la Ferragni, Briatore, Casalegno ora anche Corrado Tedeschi in pieno centro città! Signor sindaco, ma Gabrielli dov’è finito? Se c’è batta un colpo»!

«Negli ultimi giorni, il presentatore televisivo Corrado Tedeschi, è stato vittima di un tentativo di furto mentre era in pieno centro, a due passi dal Comando dei vigili di piazza Beccaria, nella sua auto. Lo stesso presentatore, durante la sua denuncia sui social, ha informato i suoi seguaci che aveva sentito e letto della pericolosità milanese, quindi, è stato prudente ed ha evitato che lo derubassero. Qualche settimana prima, invece, era toccato a Chiara Ferragni, Flavio Briatore ed Elenoire Casalegno, tutti in zone centralissime della città, di subire aggressioni e tentativi di furti. Sala, che continua a dichiarare “non ci dormo la notte, sono consapevole della delicata situazione a Milano” cosa aspetta ad intervenire e ad intraprendere azioni concrete in ambito di sicurezza? Ma il suo delegato Franco Gabrielli, incaricato lo scorso 2 ottobre, che cosa sta facendo? Quali azioni concrete sta mettendo in atto? Se c’è batta un colpo! Il Sindaco continua a prendere in giro i milanesi perdendo tempo, nel frattempo in città aumentano le violenze, stupri, scippi, furti e aggressioni».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sulla denuncia sui social del presentatore Corrado Tedeschi vittima di un tentato furto nella sua auto parcheggiata in via Durini a Milano.