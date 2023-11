Milano Music Week, al via dal 20 novembre la nuova edizione ‘firmata’ anche da Francesca Michielin

Torna a Milano dal 20 al 26 novembre, completamente rinnovata, la Milano Music Week, con un quartier generale totalmente dedicato alla Torneria Tortona, che diventerà il punto di riferimento per il pubblico e gli addetti al settore, ospitando uno spazio di coworking, panel, incontri con gli artisti, workshop, percorsi tematici, party, djset e showcase tutti giorni. In tutta Milano avranno luogo proiezioni, presentazioni di libri, tanti live e meeting internazionali con i delegati delle maggiori realtà musicali europee. La manifestazione è promossa dal Comune di Milano, FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), Nuovo Imaie e Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori), con il patrocinio del Ministero della Cultura. Sotto la direzione artistica di Nur Al Habash (direttrice della Fondazione Italia Music Lab) e con la curatela speciale di Francesca Michielin, questa nuova edizione vedrà tanti incontri tematici con gli artisti, tra i quali Manuel Agnelli, Ariete, Alfa, Angelina Mango e tanti altri. In programma anche showcase, djset, panel sull’attualità e il futuro del music business.

Per il sindaco Giuseppe Sala “il legame di Milano con la musica è forte e radicato nel tempo. Dalla lirica alla musica classica, dalla leggera a quella pop, al rock, al rap: non c’è genere musicale che non abbia trovato nella nostra città il luogo adatto in cui svilupparsi e farsi conoscere al grande pubblico, qualsiasi momento storico si voglia considerare. Sono certo che la Milano Music Week celebrerà anche quest’anno questo rapporto speciale, valorizzando musicisti, interpreti e tutte le professionalità del mondo dell’industria musicale, attraverso incontri, dibattiti e riflessioni coinvolgenti”. “Tutte le energie musicali della città convergono nella prossima edizione della Music Week, che è quest’anno ancora più ricca, diffusa, e sempre più affermata a livello nazionale – ha spiegato Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano augurando poi “un grande in bocca al lupo alle curatrici, in particolare a Francesca Michielin, che per la prima volta partecipa alla costruzione del programma della Week milanese: un programma che, anche in questa nuova edizione, riguarda tutta la filiera musicale, per abbracciare un mondo che a Milano trova e ha sempre trovato spazio, risorse e talenti per crescere, in Italia e all’estero”.

“In quanto musicista e artista italiana, alla Milano Music Week vorrei puntare i riflettori sul ruolo delle artiste donne in un ambiente discografico in cui purtroppo non sono ancora abbastanza protagoniste – ha spiegato Francesca Michielin, curatrice speciale dell’evento .- “Mi piacerebbe non solo creare occasioni di confronto e dialogo su ciò che accade alla musica scritta e prodotta da donne, ma anche dare ampio spazio alla riflessione sulla difficoltà di essere donne in un mondo musicale che non sempre ha tempo per accogliere una maternità, ad esempio”. “La Milano Music Week quest’anno fa un salto di qualità: un vero e proprio quartier generale con più sale a disposizione, tantissimi partner e sponsor che si sono uniti per la prima volta alla manifestazione e tanti ospiti prestigiosi – ha aggiunto Nur Al Habash, direttrice artistica dell’evento.- Siamo particolarmente orgogliosi nel vedere organizzazioni internazionali della musica che scelgono la Week come occasione di incontro tra i propri membri, a dimostrazione che l’evento sta diventando via via sempre più attraente anche all’estero, così come siamo orgogliosi nel vedere quanti attori cittadini hanno contribuito spontaneamente alla Music Week organizzando eventi imperdibili in tutti i quartieri di Milano. Per questo spero che tutti, appassionati e professionisti della musica, possano ritrovarsi ancora una volta nella nostra Music City per fare rete, confrontarsi, imparare, e ovviamente ascoltare concerti e divertirsi”. Il programma completo su www.milanomusicweek.it e www.yesmilano.itFoto Milano Music WeekMilano Music (mianews)