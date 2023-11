Milano: Barbieri (Confcommercio), appello alla responsabilità, città non merita quello che si sta vivendo per partita con Psg

A due ore dall’inizio della partita di Champions League Milan – Paris Saint Germain il direttore generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri ha rivolto “un appello alla responsabilità” dicendo che “la città, i cittadini e le imprese milanesi non meritano di vivere quello che si è vissuto stanotte e quello che si sta vivendo anche in questo momento con una città blindata per persone irresponsabili che non sanno distinguere un atto sportivo da un atto vandalico”.

Barbieri spiega che “sinceramente questa notte meno male ci trovavamo in un lunedì di novembre, dove fortunatamente le zone della movida non erano affollate, perché quattro locali zona navigli si sono trovati i tavolini sfasciati, ma soprattutto è stato creato forte disagio ai cittadini milanesi e danni correlati pesanti”. “Oggi pomeriggio – ha proseguito – ci troviamo le forze dell’ordine costrette a dover scortare tifosi per una partita di calcio. Vorrei ringraziare ancora una volta le forze dell’ordine per il lavoro che fanno, con pazienza e saggezza quando magari queste forze dovrebbero essere usate per altre motivazioni sulla città, invece sono costrette a dover governare questi soggetti che non hanno più l’obiettivo di arrivare in città per un evento sportivo, ma solo per fare danni”.

Barbieri ha poi auspicato che anche dalle squadre partano “appelli preventivi alla responsabilità alle proprie tifoserie in cui dicano che lo sport è uno degli elementi attrattivi della città. Come Confcommercio abbiamo detto dell’importanza di avere uno stadio per l’indotto che porta alla città e alle imprese, però questo indotto deve girare intorno a un evento sportivo, non a situazioni di guerriglia e pericolosità di ordine pubblico”.