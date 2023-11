Arte&design nella storica Villa Filippini

Nuovo progetto artistico per MIA – Monza International Art che inaugura il primo degli appuntamenti in Ville Storiche brianzole con una selezione dei più apprezzati artisti della galleria monzese. Opere pittoriche ed elementi di design saranno protagonisti di questa esposizione presso Villa Filippini a Besana in Brianza. La mostra sarà aperta dal 9 al 13 novembre e permetterà ai visitatori di godersi e scoprire i nuovi lavori degli artisti di MIA in una cornice molto suggestiva: una villa di delizia eretta nel 1801 in stile neoclassico, dimora estiva dei Filippini fino al 1989, anno in cui fu donata al Comune di Besana con lo scopo di farne un polo sociale e ricreativo. Lo spazio espositivo al piano terra ospiterà ARTE&DESIGN, progetto nato dalla collaborazione tra Monza International Art e Secret Lab, Laboratorio Artistico di William Ravara ed Emanuela Montorro. Presente tra gli artisti l’eclettico Andy dei bluvertigo oltre a Cristina Colombo, Danilo Facci, Fridami, Gianfranco Liparulo, Paolo Monga, Emanuela Montorro, Francesca Provetti, William Ravara, Davide Ricchetti, Massimiliano Sciuccati, Tina ArtLab e Andrea Zannella.

Sabato 11 novembre alle h.16 ci sarà la presentazione della mostra a cura della Dott. Francesca Provetti.

Un pomeriggio all’insegna dell’arte ma anche un momento di svago e intrattenimento grazie alle esibizioni di danza della scuola Giselle (coreografie di Marta Salvioni) e al brindisi finale offerto dall’enoteca I colori del vino. Chi inoltre volesse ripercorrere luoghi della letteratura immerso nel verde, può unire alla visita della mostra un giro all’interno dell’ampio parco a nord citato da Eugenio Corti nel romanzo “Il cavallo rosso” che ospita oggi sculture di Aligi Sassu, tra i maggiori artisti del secondo Novecento italiano.