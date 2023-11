Papa Francesco confessa che non sta bene di salute (e non legge un discorso in udienza)

Ricevendo in udienza in Vaticano la Delegazione della Conference of European Rabbis, Papa Francesco non ha letto il discorso che avrebbe dovuto pronunciare: lo ha consegnato spiegando di avere leggeri problemi di salute. “Buongiorno, saluto tutti voi e vi dò il benvenuto. – ha dettoPapa Francesco – Grazie per questa visita che a me piace tanto, ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darvelo a voi e che voi lo portiate”, ha concluso. “Papa Francesco ha un pò di raffreddore e una lunga giornata di udienze. Aveva il desiderio di salutare individualmente i rabbini europei e per questo ha consegnato il discorso. Per il resto le attività del Papa proseguono regolarmente”. E’ quanto ha precisato il portavoce della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni in merito alla salute di Papa Francesco che, nel pomeriggio, in Vaticano dovrebbe incontrare circa 7 mila bambini da tutta Italia.

