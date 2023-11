Carceri, MIT: ristrutturazione da 166 mln, anche San Vittore e Bollate

“Dalle casse del Mit 166 milioni di euro per ristrutturare le carceri italiane. Lo ha deciso il Comitato interministeriale sull’edilizia carceraria in una riunione questa mattina, grazie al riparto effettuato dai tecnici del dicastero di Porta Pia, guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, sui propri capitoli dedicati”: così una nota del Mit. Si tratta di interventi importanti, alcuni dei quali attesi da anni – viene spiegato – riguardanti la sicurezza degli istituti e il miglioramento delle condizioni di vivibilità, nonché l’adeguamento funzionale dei penitenziari. Le attività saranno affidate ai Provveditorati Interregionali che avranno il ruolo di soggetti attuatori. Per quanto riguarda Milano, la misura coinvolge San Vittore – Padiglioni II e IV per 6 mln di euro e il carcere di Bollate per 8.056.750 euro.

