Bozzetto di Leonardo, Regione in contatto con ministro, ma Sgarbi frena

“La Lombardia sarebbe molto lieta di ospitare il bozzetto sullo studio per il martirio di San Sebastiano attribuito a Leonardo Da Vinci. L’opera arricchirebbe il patrimonio artistico e culturale della nostra regione”. Lo afferma in una nota l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, commentando l’ipotesi di portare a Milano l’opera, il cui valore è stimato in 17 milioni di euro, che attualmente si trova in Francia, e che diversi esperti hanno attribuito all’inventore e scienziato. “Sono in costante contatto con il ministro Gennaro Sangiuliano – ha aggiunto Caruso – sull’evolversi della vicenda. Ci mettiamo a disposizione, nel caso in cui fosse utile un nostro coinvolgimento. L’opera, data la sua rilevanza, consentirebbe di potenziare ulteriormente l’attrattività culturale della Lombardia”.

Si tratta del «Martirio di san Sebastiano»: disegno a penna e inchiostro su carta (19,3 × 13 cm).

Molto contrario si è dimostrato però il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che ha commentato la possibilità che il Ministero della Cultura possa acquistare il disegno ritenuto, secondo lui erroneamente, di Leonardo da Vinci.

«Chi sta al Ministero della Cultura – commenta Sgarbi – dev’essere competente o prudente, per salvaguardare il bene più prezioso che è la reputazione, sempre minacciata da una stampa faziosa e tendenziosa.

Non c’è modo migliore per rappresentare il vero conflitto d’interessi – aggiunge il Sottosegretario – che soltanto pensare, con soldi pubblici, di acquistare il modesto disegno con San Sebastiano che qualche cieco, se non malintenzionato, ha attribuito a Leonardo da Vinci.

Se c’è una idea ingenua è credere di assicurare all’Italia un’opera che la Francia non vuole.

Il disegno, ad evidenza, non è di Leonardo, e non vale i 10 milioni che una leggenda, basata sul pettegolezzo, indica come l’offerta del Louvre al proprietario. Questa offerta non è mai esistita.

Il disinteresse reale delle vere autorità politiche e culturali francesi è dimostrato dal fatto che autorizzano senza rimpianti l’esportazione del disegno.

Sprovveduto chi lo volesse acquistare, anche a un centesimo della cifra richiesta. Il disegno non è di Leonardo ed è mediocre»