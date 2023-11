Alla Sinagoga Centrale il racconto dell’orrore di Hamas

“Questa manifestazione ha due significati fondamentali. Non dimenticare, lo diciamo sempre quando parliamo di Shoah e non avremmo mai pensato di doverlo ripetere. Purtroppo si sta già cominciando a dimenticare ed è un problema grosso. E poi facciamo tutto il possibile per portare gli ostaggi a casa. Non dimentichiamo neanche per un momento le persone che sono prigioniere”: lo ha detto il rabbino capo di Milano Alfonso Pedatzur Arbib durante l’incontro organizzato dalla comunità ebraica di Milano alla sinagoga di via della Guastalla a un mese dall’attacco di Hamas. “È un momento che continua a essere terribile per tutti noi. Non so quando cominceremo a fare i conti con quanto successo. È stato sconvolgente. Non so in che modo questo inciderà sulla nostra vita. Non credo che niente sarà più come prima”, ha poi affermato sottolineando che “c’è un substrato di odio antisemita che continua ad esserci. Dobbiamo prenderne atto per combatterlo, senza farci troppe illusioni”. “Nessuno di noi avrebbe mai creduto che questo arrivasse a giustificare la follia del 7 ottobre – ha concluso -. Ritengo pericoloso che si è convinti che l’odio sia giustificato da ‘una giusta causa’. Perfino i nazisti erano convinti di fare qualcosa per il bene e quando uno è convinto di farlo per il bene non si pone limiti”.