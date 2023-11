La prima volta di Annalisa al Forum di Milano è molto più che “Bellissima”

Spettacolo, festa e lacrime in quella che è un’anticipazione del primo tour nei palazzetti in programma nel 2024. Il nostro racconto del concerto-evento al Mediolanum Forum Annalisa ha portato tutta Milano nel suo “vortice”. Il concerto sold out di ieri (sabato 4 novembre) al Mediolanum Forum di Assago non è solo l’occasione per presentare per la prima volta le canzoni del nuovo album, ma una vera festa che rappresenta un traguardo atteso, da tanto tempo, per l’artista: ecco cosa si nasconde dietro quelle lacrime che Annalisa ha trattenuto a fatica, dopo aver ricevuto per oltre due ore l’abbraccio del suo pubblico. Nali e la sua voce sono al centro di un vero show curato in ogni minimo dettaglio, fin dall’ingresso dell’artista, a sorpresa, dall’alto per scatenare subito… l’“Euforia” del palazzetto: “Sono pazza di te”, recita la terza traccia del disco “E poi siamo finiti nel vortice”, ma è Milano, in questa serata speciale, ad essere già pazza di lei. E lo fa sentire quando suonano le note di “Se avessi un cuore”, il primo dei tanti successi del passato cantati da Annalisa (immortalata nella foto in alto da Sergione Infuso). “È molto bello, speravo di commuovermi alla fine, ma stasera è un po’ difficile”, è la sua risposta a tanto affetto. “Dopo tanto aspettare, finalmente il giorno è arrivato. Non sapete la gioia che provo a vedervi cantare le mie canzoni. Stasera è una festa stasera, ma ci tengo a dire una cosa: godetevi tutto, perché l’abbiamo desiderato tanto.. Questa è la nostra notte, benvenuti nel vortice”. La vera protagonista è lei, con 3 cambi d’abito firmati Dolce & Gabbana, in splendida forma e al centro di una lunga passerella che viene percorsa a più riprese anche da un vasto corpo di ballo al suo completo servizio su successi come “Direzione la vita”, “Bye bye” e la più recente “Mon Amour”. Insieme a loro, si scatena anche tutto il Forum quando Annalisa accenna “Tropicana” e “Disco Paradise”, le hit estive che negli ultimi due anni hanno spopolato anche grazie alla sua voce. (fonte RadioItalia)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845