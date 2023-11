Il commento di Luciano: 11a giornata di serie A

Buon lunedì e buona settimana ai lettori, queste le partite della domenica: si inizia al Bentegodi, dove Verona e Monza cercano i 3 punti con diversi obiettivi. I padroni di casa per tentare di risalire in classifica e lasciare la zona calda della retrocessione, il Monza per restare nel lato sinistro della classifica e possibilmente migliorare nella posizione agganciando la Lazio rimasta a 16 punti, dopo la sconfitta di Bologna. E il match emette una sentenza: il Monza ricomincia a camminare, obiettivo raggiunto, il Verona invece sprofonda negli abissi. Può essere questa la fotografia del match. I lombardi passano al Bentegodi per 3-1, sfruttando la doppietta di uno scatenato Colombo e il gol di Caldirola. Michael Folorunsho in rete per i veneti. Sono tre punti che profumano di rinascita per mister Palladino, che in un colpo solo mette da parte il KO di Roma e il pari con l’Udinese e riprende la marcia con vista sull’Europa. Ora i biancorossi sono a fianco della Lazio, all’ottavo posto con 16 punti. Per gli scaligeri, invece, si tratta dell’ennesima sconfitta stagionale, la quinta consecutiva se consideriamo anche la Coppa Italia I gialloblù non vincono dal 26 agosto, e ora la classifica prende una bruttissima piega: 17° posto con 8 punti. Baroni? Sente vibrare la panchina.

Nel pomeriggio, Cagliari-Genoa, e un’isola torna a sorridere. Il Cagliari di Ranieri ha iniziato a volare e, dopo i successi in rimonta contro Frosinone e Udinese, stende anche il Genoa di Gilardino. La lotta salvezza si infiamma ancor di più e la formazione sarda sembra aver acquisito consapevolezza. Dopo un primo tempo abbastanza bloccato la fantasia di Viola cambia la partita. Il pareggio di Gudmundsson non basta, la chiude Zappa sul 2-1.

Ultimo in serata il big match tra Fiorentina e Juventus. La squadra di Allegri sbanca il Franchi con un altro 1-0, in pieno stile dell’allenatore livornese. Al 10′ i bianconeri vanno in vantaggio con il gol di Miretti e poi difendono a oltranza e portano a casa tre punti preziosissimi per la classifica. La Fiorentina di Italiano ha creato un’enorme mole di gioco ma non è stata sufficiente per avere la meglio sulla formazione bianconera. La Vecchia Signora è ora a -2 dall’Inter e trova la quinta vittoria consecutiva. La Fiorentina di Italiano incappa invece nel terzo ko filato in Serie A senza segnare, e si stacca dal gruppo di testa. Anche oggi la viola non avrebbe meritato di perdere ma non è riuscita a trovare il gol e, come contro Empoli e Lazio non ha bucato la difesa avversaria. C’è da lavorare in fase realizzativa per Italiano che vede la sua squadra incepparsi di nuovo.

Conclusione della giornata oggi, con Frosinone-Empoli e Torino-Sassuolo, e poi appuntamento al venerdì 10 con 2 anticipi della giornata 12: Sassuolo-Salernitana (18.00) e Genoa-Verona (20.45).