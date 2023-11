Al Piccolo Teatro Strehler, dall’8 al 12 novembre Toni Servillo Giuseppe Montesano Tre modi per non morire Baudelaire, Dante, i Greci

Dopo il tutto esaurito della scorsa stagione, torna, dall’8 al 12 novembre, al Piccolo Teatro Strehler, Tre modi per non morire. Baudelaire, Dante, i Greci con Toni Servillo, a partire dai testi di Giuseppe Montesano. Un viaggio in tre tappe, un percorso che è un antidoto alla paralisi del pensiero e alla non-vita che tenta di ingoiarci. Torna in scena al Teatro Strehler Tre modi per non morire, il viaggio teatrale à rebours di Toni Servillo, attraverso tre momenti in cui alcuni poeti ci hanno insegnato a cercare la vita. Scritto da Giuseppe Montesano, il testo individua in Charles Baudelaire, in Dante e nei classici greci gli autori che hanno messo in pratica, e tuttora ci insegnano, l’arte di non morire. La serata si apre con i versi di Baudelaire che, in Monsieur Baudelaire, quando finirà la notte? racconta come la bellezza combatta la depressione e l’ingiustizia; prosegue con Le voci di Dante, dove i celebri personaggi della Commedia ci appaiono legati tra loro da un racconto che li illumina a partire dal presente; approda infine a Il Fuoco sapiente, in cui poesia e filosofia degli antichi Greci accendono una visione capace di immaginare il futuro.

Piccolo Teatro Strehler (largo Greppi – M2 Lanza), dall’8 al 12 novembre 2023

Tre modi per non morire

Baudelaire, Dante, i Greci

di Giuseppe Montesano

con Toni Servillo