Manifestazione ‘Per la difesa dell’Occidente e delle libertà’ Interventi del Console Israeliano e Salvini

In largo Cairoli la manifestazione ‘Per la difesa dell’Occidente e delle libertà’ promossa dalla Lega, ‘senza bandiere di partito’. Dopo un messaggio dell’ambasciatore di Israele in Italia Alon Bar, dal palco si sono tenuti gli interventi del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, del sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi, del sindaco di Monfalcone, Annamaria Cisint, del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, della presidente dell’Unione Associazioni Italia Israele Celeste Vichi.

“Voglio ringraziare il vicepremier e ministro Matteo Salvini e tutto il Governo italiano per la forte solidarietà espressa nei confronti di Israele in queste settimane. Questa solidarietà ci ha profondamente commosso e vi chiediamo di continuare a sostenerci con forza soprattutto per costringere Hamas a liberare incondizionatamente gli oltre 245 israeliani tenuti in ostaggio nella striscia di Gaza, tra cui un neonato di pochi mesi e anziani sopravvissuti alla Shoah”: lo ha detto l’ambasciatore di Israele in Italia Alon Bar, nell’audio messaggio trasmesso in apertura della manifestazione pro Israele.

“Su la testa Palestina, fuori Hamas dalla Palestina e dai contesti occidentali e guai a chi finanzia il terrorismo, anche in Italia”: lo ha detto il segretario del Carroccio Matteo Salvini “Mi fanno schifo quelli che finanziano i seminatori di odio, di sangue, di violenza a Strasburgo e a Bruxelles e poi si stupiscono se qualche, non matto, ma criminale uccide un insegnante in Francia o due svedesi a Bruxelles”. “Il terrorismo islamico è la piaga di questo secolo” ha detto.

In un altro passaggio del suo intervento il leader leghista “Il nostro problema non è l’Islam ma il fanatismo” e “il nostro nemico da scovare e combattere sono gli estremisti, i fanatici e il terrorismo islamico è la piaga di questo secolo”, ha aggiunto. “Anche se qualcuno ha paura di utilizzare questo aggettivo…A qualche centinaia di metri da qui c’è un’altra manifestazione di cosiddetti antirazzisti che stanno attaccando Israele ‘stato terrorista’. Gli ultimi fascisti rimasti sono quelli che stanno sfilando per Milano e che odiano Israele, nostalgici dell’odio e della paura. “La sicurezza dovrebbe essere un diritto, stanotte sono stati accoltellati due ragazzi nella movida milanese, le cronache sono piene tutti i giorni di questi episodi. Poi è colpa sempre degli altri, ma dove sono quelle mamma e papà di quei ragazzi che spintonano i professori e magari oggi stanno sfilando per Milano, cercando dei fascisti quando i primi fascisti sono loro, strappando le bandiere”, red ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dal palco della manifestazione pro Israele organizzata dalla Lega on largo Cairoli. “La sicurezza dovrebbe essere un diritto, stanotte sono stati accoltellati due ragazzi nella movida milanese, le cronache sono piene tutti i giorni di questi episodi. Poi è colpa sempre degli altri, ma dove sono quelle mamma e papà di quei ragazzi che spintonano i professori e magari oggi stanno sfilando per Milano, cercando dei fascisti quando i primi fascisti sono loro, strappando le bandiere”, ha aggiunto Salvini in un altro passaggio del suo intervento dal palco.

E’ intervenuto anche il ministro dell’ Istruzione Giuseppe Valditara “La cultura del rispetto verso la vita, la liberta, la sicurezza, la dignità dell’essere umano deve partire dalle scuole. Non ci può essere spazio nelle nostre scuole per prediche o pratiche di violenza discriminazione e odio” ha detto in un passaggio del suo intervento dal palco della manifestazione .