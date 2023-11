Fontana: preoccupa antisemitismo che si sta diffondendo

“Mi preoccupa che si stia diffondendo un antisemitismo che speravo che non dovesse e non potesse più succedere nella storia dell’umanità. Pensavo e speravo che il razzismo – perché l’antisemitismo è una forma di razzismo – fosse stato cancellato dopo quello che è successo nel secolo scorso”: così il presidente della Regione Attilio Fontana a margine della manifestazione pro Israele organizzata dalla Lega in largo Cairoli ha riposto a chi gli chiedeva se sia preoccupato dalla ‘divisione delle piazze’ con le manifestazioni pro Palestina come quella di oggi che sì è svolta in contemporanea con l’iniziativa leghista. Quanto alla manifestazione del Carroccio, Fontana ha spiegato: “Siamo qui manifestare per essere vicini a Israele e ai valori del nostro Occidente e allo stesso tempo dimostrare la volontà di trovare una soluzione di mantenere i grandi valori che sono alla base della nostra civiltà. Non dobbiamo farci intimidire dal terrorismo ma contrastarlo nel modo più determinato possibile”. Alla manifestazione in largo Cairoli, oltre al leader Matteo Salvini erano presenti tra gli altri esponenti della Lega anche i ministri Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, i governatori del Veneto Luca Zaia e quello del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

