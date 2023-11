Teatro Manzoni-Dal 7 al 19 novembre LODO GUENZI TRAPPOLA PER TOPI di Agatha Christie

Cinque strani clienti e i proprietari sono isolati in una locanda nella campagna inglese. Tra loro si nasconde un assassino psicopatico che ha già ucciso una persona a Londra, ma sotto quale travestimento si maschera l’assassino? Ciascuno dei presenti sembra avere qualcosa da nascondere. Toccherà al sergente Trotter, inviato sul posto, risolvere l’enigma. Il 25 novembre 1952 all’Ambassadors Theatre di Londra andava in scena per la prima volta “Trappola per topi” di Agatha Christie. Da allora, per 70 anni ininterrottamente, il sipario si è alzato su questa commedia “gialla” senza tempo e di straordinaria efficacia scenica.

Traduzione e adattamento di Edoardo Erba

Feriali ore 20,45 – domenica ore 15,30 sabato 18 novembre ore 15,30 e 20,45

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3248390

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone