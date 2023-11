Maltempo, Taxiblu: almeno Area C andava sospesa

“I danni del maltempo ma forse maggiormente quelli di un’incuria che si protrae da anni su diverse criticità della città li abbiamo visti e subiti quasi tutti qui a Milano. Al danno per quanto possibile si è aggiunta pure la beffa che nei giorni, che hanno visto e vedono ancora oggi alcuni tratti di strada impraticabili per diversi motivi, siano scattati gli aumenti di Area C e le nuove limitazioni sui parcheggi. Almeno un segnale, sospendendo per qualche giorno la “gabella” per chi entra in centro città forse sarebbe stato non dico utile, ma sensato. Però il buon senso nel gestire la città ha lasciato da tempo spazio alla demagogia di misure che scaldano i cuori di pochi e lasciano a bagno nell’ acqua i piedi, le case, i negozi e le auto dei più”.

Lo afferma Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040 il più grande radiotaxi di Milano.