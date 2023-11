Il cantiere per la rigenerazione di piazzale Loreto da fine anno slitta a primavera

Ricorderete il progetto di LOC – LORETO OPEN COMMUNITY, quello proposto da Nhood che vede la rigenerazione urbana di Piazzale Loreto a Milano. Un progetto ambizioso che sconvolgerà non poco il quartiere che ruota attorno a Loreto e parte di Corso Buenos Aires.

Notizia fresca vede l’avvio del cantiere, previsto in questi giorni di fine anno, slittare in parte a gennaio e alla prossima primavera. Questo a quanto pare, per salvare il commercio e lo shopping natalizio imminente.

Cantiere che si sommerebbe con quello per l’allargamento di una prima porzione dei marciapiedi di Corso Buenos Aires.

Come ha più volte detto e ribadito il segretario di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, la questione per ora salverà questo Natale, ma dal prossimo anno la zona dovrà far fronte a due cantieri stradali non indifferenti che bloccheranno il traffico di Corso Buenos Aires, già in fermento e messo sotto stress per le piste ciclabili appena realizzate.

Corso Buenos Aires-piazzale Loreto sono un insieme molto problematico, in quanto zona altamente densificata con funzioni miste tra commercio, residenziale e uffici, e che è percorsa da migliaia di persone ogni giorno, migliaia di automobili e ora anche da migliaia di biciclette.

Risolto per il momento il problema del piazzale, ecco alcune idee per l’altro incubo di Corso Buenos Aires, ovvero il progetto per allargare i marciapiedi e riqualificarli.

Uno dei progetti per Corso Buenos Aires Uno dei progetti per Corso Buenos Aires

La soluzione al momento, proposta dal Comune, per il cantiere dell’allargamento dei marciapiedi potrebbe essere quella di interventi realizzati a piccole porzioni, così da creare meno disagio possibile lungo l’intera strada.

Ma sul corso aleggia anche, da alcuni anni a dire il vero, la proposta di una sua chiusura definitiva al traffico. Il Municipio 3 infatti, pare abbia proprio intenzione di sperimentare la sua chiusura alle auto per qualche mese o settimane. Sperimentazione che potrebbe trasformarsi, se risultasse possibile, in definitiva.

Qui di seguito un po’ di immagini del progetto che a questo punto comincerà la prossima primavera.

Il progetto ora rinviato alla prossima primavera, vede la trasformazione dl piazzale circolare in una piazza in parte pedonale, occupata da piccole strutture e nuove alberature.

Schema concettuale della trasformazione di Piazzale Loreto come prevista dal progetto

L’intervento per il progetto LOC è senza alcun dubbio molto delicato che andrà ad intervenire in un piazzale tra i più nevralgici di Milano e che dovrà per forza, essere completato entro il fatidico 2026 (forse siamo già in ritardo).

I NUMERI Piazzale Loreto Oggi 17.500 mq la superficie attuale di Piazzale Loreto

41% (7.259 mq) oggi ad utilizzo non carrabile

4.775 mq sono aiuole e cespugli inutilizzabili dai cittadini

2.484 mq per la mobilità dolce LORETO OPEN COMMUNITY 12.118 mq di superficie non carrabile come spazio ciclo-pedonale (+69%)

5.382 mq viabilità carrabile (31%).

1.107 mq nuova superficie ciclabile

65 posti auto eliminati

40 posti per biciclette

13 posti di ricarica elettrica.

500 nuovi alberi

4.250 mq superficie piantumata

4.745 mq di pannelli fotovoltaici

35% la riduzione di CO2 complessiva nell’area8.411 mq di SL in aggiunta alla superficie esistente di Via Porpora di 2.860 mq (blog Urbanfile)