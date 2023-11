A Milano cartelloni della comunità ebraica per la liberazione degli ostaggi “Aiutaci a riportarli a casa”

‘Liberate gli ostaggi. 37 bambini rapiti da Hamas’ e la foto di due dei bambini israeliani ostaggi a Gaza: è quanto si legge su tre grandi cartelloni (12 metri per 6) collocati da ieri in Corso di Porta Romana, Corso Buenos Aires-angolo via Palazzi, e via Stephenson, verso l’autostrada. Lo fa sapere la Comunità ebraica, attraverso il sito di informazione mosaico-cem.it.

A questi si aggiungono 8 cartelloni a LED, che proiettano a rotazione 4 immagini con i volti degli ostaggi, collocati in altrettante località centrali della città: piazza San Babila, via Verdi/piazza della Scala, via Madonnina/Brera, corso Garibaldi 121/piazza XXV Aprile, De Amicis, Ripa di Porta Ticinese 45, Via della Spiga 1/corso Venezia, Corso di Porta Ticinese 32/Colonne di San Lorenzo/Arco di Porta Ticinese – fronte piazzetta Laica.

La Comunità ebraica di Milano “in collaborazione con Acone Associati Srl, che ha concesso gratuitamente gli spazi, ha così voluto portare all’attenzione dei cittadini la tragedia di innocenti – donne, uomini, anziani e bambini – barbaramente rapiti e tenuti in ostaggio dai terroristi di Hamas”, si legge.

(Uno dei cartelloni in porta Ticinese)