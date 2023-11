Violenza donne, Regione: protocollo prevenzione con avvocati e ordini forensi

Via libera al Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne volti a favorire l’assistenza legale gratuita a sostegno delle donne vittime di violenza. Prevista inoltre l’attivazione di percorsi formativi rivolti agli avvocati lombardi. “Prevenire e contrastare la violenza di genere è un obiettivo strategico della nostra legislatura, per questo – ha affermato l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini – abbiamo voluto rinnovare il Protocollo d’Intesa che prevede contenuti rimodulati rispetto al precedente, prevedendo la possibilità dell’estensione del gratuito patrocinio a casistiche finora non previste a livello statale”. “Infine – ha precisato l’esponente della Giunta lombarda – grazie alle risorse stanziate, complessivamente 300.000 euro, sarà possibile anche attivare di percorsi formativi professionalizzanti sul tema rivolti agli avvocati lombardi, nel periodo gennaio 2024 – gennaio 2025”. “Oltre alla necessaria alleanza tra istituzioni – ha concluso Lucchini – siamo certi che accrescere le competenze e la sensibilità degli avvocati permetterà di potenziare un imprescindibile presidio di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845