Un taglio da robot

Impossibile immaginare che una qualsiasi mente nell’universo possa sottomettersi a una macchina, o Robot per farsi fare un taglio di capelli magari attrezzato con un mega bisturi tagliente! Così,” Grace ,” la nostra parrucchiera di fiducia, in ansia per l’arrivo dell’ ’intelligenza artificiale, ormai è qualche mese che ha la testa carica di questi pensieri…. Andare dal nostro parrucchiere di fiducia è un’abitudine, l’abbiamo bene o male tutti, un attimo ritagliato dal quotidiano, preso a forza per il nostro momento di relax e pace, per le donne anche un paio d’ore ogni 4/6 settimane, mentre agli uomini bastano pochi minuti per avere un’aspetto più ordinato e curato. I Robot, nel campo dell’estetica e del capello, fanno centro con un meraviglioso esemplare dotato di ben 3 mani con 8 dita sensori l’uno, permettendo di lavarti la testa dopo aver ben miscelato l’acqua, aver compreso lo spessore del capello, il suo sebo, se grasso o sottile, con forfora o non, scegliendo per te il composto ideale per far lavare e sciacquare, così da far rinascere i tuoi capelli con le migliori vitamine e colpi di dita sensori, oltre a lavarti la cute ti massaggiano meravigliosamente anche il bulbo fino a renderlo più produttivo, lucido e forte, di volta in volta, insomma un ROBOT modello governante o ancor di più un amico che il giorno dopo ti richiama per un feedback …..sembrerebbe proprio perfetto! Scherzi a parte, ad esempio Panasonic ha creato un Robot lavatesta con una struttura modello a metà tra la sedia del dentista e quella del barbiere dove il cliente allungato sopra, poggia la testa comodamente in una bacinella e si fa meravigliosamente massaggiare per i tempi impostati, con il migliore dei tocchi. Questi nuovi amici arrivano da Cina, America e Giappone, dove i colossi dei vari software fanno a gara a chi avrà prima il modello più funzionale, economico e all’avanguardia multi funzione. Dall’altra parte della barricata, la nostra Grace che un’po’ tra l’infastidito e il preoccupato ci lascia intravedere un velo di tristezza che appanna gli occhiali. “E’ una vita che lavoro” mi piacerebbe sperare che nessuna di queste macchine farà mai nè la mia sostituta, né mai arriverà a tagliare o striare i capelli come madre natura e tante tante ore d’esperienza mi hanno formata e fatto diventare…quella che sono!…. ,” un bello smacco se nò!” C’è anche da dire: chi si fiderebbe sdraiato sul comodissimo lettino, farsi inforcare delle luccicanti e ovviamente super taglienti forbici ? Il taglio impostato sul circuito del nostro amico color silver luccicante inizierebbe a tagliare i nostri capelli. C’è da fidarsi?

I consigli di Grace

Lavare i capelli tutti i giorni fa male? Se utilizzi un prodotto specifico, no! L’importante è non fare lo shampoo con prodotti troppo aggressivi, pensati per altri scopi, perché potrebbero sfibrare i capelli e irritare la cute. www.verygracemilan.com

MRY Dailycare è lo shampoo indicato per l’utilizzo quotidiano. Il suo pH 5.5 mantiene bilanciati gli equilibri cutanei, l’estratto di semi di anguria previene l’effetto crespo e regala un magnifico profumo ai capelli. Provalo, dal tuo barbiere o parrucchiere di fiducia oppure online qui:

POLVERE VOLUMIZZANTE firmata Grace Pace #verygrace1

Dopo svariate ricerche Grace Pace ha abbinato il suo nome a un prodotto da usare quando e come si vuole: i Cristalli texturizzanti pensati per dare corpo e volume alla fibra del capello senza appesantire, perfetti chi vuole tenere i capelli sempre ordinati senza per questo passare ore davanti allo specchio. I cristalli texturizzanti o meglio conosciuti come Polvere volumizzante o Cera in polvere, è un ritrovato cosmetico di ultima generazione studiato appositamente per i capelli sottili che necessitano di avere uno styling. Sui capelli sottili è difficile trovare un prodotto da styling che possa dare la giusta forma e volume senza che questo appesantisca il capello, ecco il vero motivo per cui è stato creata la "cera in polvere". Questo prodotto, a contatto con i capelli, sfrutta l’umidità presente su questi per attivarsi e riuscire a garantire volume, sostegno e tenuta. Adatto a donne ma anche a uomini e su tutti i tipi di capelli che siano mossi, liscio o ricci.

€ 25,00