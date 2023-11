I racconti di Capitan U 1947: Il mondo sta bruciando, e noi?…osserviamo e subiamo come soldatini di piombo, silenti nel cuore e nell’anima.

Cari amici lettori, ogni giorno che passa diventa per me sempre più difficile narrarvi delle storie che diano un’immagine più serena del pianeta che ci ospita, sottolineandone sì le brutture di cui soffre, ma cercando anche, e soprattutto, di trovare ogni volta un finale positivo che ci riempia di speranza e ci porti a proiettarci in un futuro migliore gonfio di amore e di rispetto reciproco. È chiaro che prevalgono due disegni, opposti ma simili negli intenti dell’abuso ideologico e religioso: famelici piani di burattinai senz’anima che tendono ad una spartizione del mondo dove lo scopo, sia a occidente sia ad oriente, è quello di decidere chi può vivere e chi invece è superfluo, chi ha diritto ad una esistenza agiata e chi ad una minima e misera sopravvivenza assicurata. L’individuo conta sempre di meno e la collettività si sta trasformando sempre più in un immane esercito di soldatini di piombo manovrati e non pensanti, indirizzati verso un percorso prestabilito dal quale non si può deviare né sottrarsi.

Soldatini di piombo, simili a quelli che avevo descritto in una mia canzone di fine anni ’80, anche questa entrata poi a far parte dell’album Al mio caro pianeta terra, 10 piccole grandi storie: La Piazza Dei Soldatini di Piombo. Tra metà anni ‘70 e fine anni ’80 mi sono esibito in migliaia di feste patronali al Sud e ogni sera cambiavo comune e piazza. Con uno spettacolo impegnativo, comprensivo di canzoni e ballerine che si esprimevano seguendo i testi dei miei brani con coreografie basate su danza classica, moderna e contemporanea. Mi rendevo protagonista in un rapporto diretto col pubblico parlando dii pace e di amore universale. Le mie canzoni erano molto conosciute, quasi tutte hit, e il pubblico mi adorava e mi seguiva ovunque. Ero molto soddisfatto perché mi sentivo realizzato, anche se i dubbi a volte affioravano e spesso mi domandavo: “ma sei certo di essere capito fino in fondo?” … E così, scrissi La Piazza Dei Soldatini Di Piombo, dove descrivevo una festa religiosa riempiendola di immagini reali, raccontando la mia attesa in una stanza prima di esibirmi, i miei sogni e la mia paura … quella di risvegliarmi in una piazza ricolma di gente che mi applaudiva senza capire quanto io volessi veramente esprimere e il messaggio che intendevo donare.

Nella piazza della festa quanta gente si diverte, è domenica,

bancarelle colorate, venditori di salsiccia e di povertà.

Sfila il santo sulle spalle delle vecchie dalle gambe granitiche,

processione di bambini sotto il palco dell’orchestra che suonerà,

solo chiuso nella stanza il cantante che alla fine si esibirà

sogna di già …

… una piazza che griderà, al suo nome si ecciterà

ed un brivido salirà, quando si affaccerà

e d’amore lui canterà

fino a quando si sveglierà

nella piazza dei soldatini di piombo

dove muore l’umanità …

Mezzanotte spegne tutto, In un angolo, distrutto, se ne sta

il cantante della festa che si asciuga quel che resta in dignità,

il sorriso sconosciuto di una donna che domani non rivedrà

quando si ritroverà …

In un’altra piazza che griderà, al suo nome si ecciterà

ed un brivido salirà quando si affaccerà

e d’amore lui canterà fino a quando si sveglierà

nella piazza dei soldatini di piombo

dove muore l’umanità …

… nella piazza dei soldatini di piombo

dove un giorno nascerà di nuovo l’umanità

Sì, l’umanità rinascerà di nuovo sarà proprio grazie ai soldatini di piombo, perché i potenti, i maestri della guerra e della finanza, i grandi burattinai hanno tutto quanto di “materiale” possa esistere ma … sono privi della “cosa” essenziale, un‘anima, che non hanno e mai avranno … un’anima che invece, anche se dormiente, hanno i “soldatini di piombo”, e quando questa si risveglierà ….

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)